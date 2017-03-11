Энергичная, яркая, оригинальная и независимая Ольга Кормухина - одна из наиболее заметных артисток на российской сцене. Обладатель множества музыкальных наград, Заслуженная артистка России, "Лучший голос России" и "Лучшая рок-певица" по итогам премии "Овация", победитель премии "Русский топ" в номинации "Лучшая сольная исполнительница", ежегодный участник фестиваля "Нашествие". Певица продолжает заражать нас энергией мощного вокала. Она представит новую программу "Индиго", которая стала событием в мире современной музыки. Вместе с новыми песнями прозвучат и любимые хиты.



Специальный гость - автор всех хитов группы "Парк Горького" Алексей Белов.

Алексей Белов – мульти инструменталист, композитор, лидер легендарной группы "Парк Горького", автор большинства новых песен Ольги Кормухиной.



Ольга Кормухина и Алексей Белов представят новую совместную концертную программу "Индиго", в которой исполнят свои лучшие сольные композиции, дуэты, легендарные хиты группы "Парк Горького", успевшие завоевать любовь миллионов слушателей, а также мировые хиты.



Ольга Кормухина и Алексей Белов никогда не раскрывают всех секретов своего концерта, но обещают, что для зрителя это станет, пожалуй, самым ярким событием за последнее время!



Концерт Ольги Кормухиной и Алексея Белова в Южно-Сахалинске – это большое событие для всех, кто понимает и ценит по-настоящему качественную живую музыку.



По окончании концерта состоится автограф-сессия Ольги Кормухиной и Алексея Белова, на которой певица и музыкант подпишут каждому свой новый альбом "Падаю в небо". Диск будет продаваться перед началом концерта.



Билеты от 1500 рублей.

Официальный сайт Ольги Кормухиной: www.olgakormuhinaofficial.ru



Касса в ТДЦ Столица с 10.00 до 19.00.

Телефон: +7 (4242) 25-98-68.