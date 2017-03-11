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Ольга Кормухина

Ольга Кормухина

Энергичная, яркая, оригинальная и независимая Ольга Кормухина - одна из наиболее заметных артисток на российской сцене. Обладатель множества музыкальных наград, Заслуженная артистка России, "Лучший голос России" и "Лучшая рок-певица" по итогам премии "Овация", победитель премии "Русский топ" в номинации "Лучшая сольная исполнительница", ежегодный участник фестиваля "Нашествие".  Певица продолжает заражать нас энергией мощного вокала.  Она представит  новую программу "Индиго", которая стала событием в мире современной музыки. Вместе с новыми песнями прозвучат и любимые хиты. 


Специальный гость - автор всех хитов группы "Парк Горького" Алексей Белов.
Алексей Белов – мульти инструменталист, композитор, лидер легендарной группы "Парк Горького", автор большинства новых песен Ольги Кормухиной. 

Ольга Кормухина и Алексей Белов представят новую совместную концертную программу "Индиго", в которой исполнят свои лучшие сольные композиции, дуэты, легендарные хиты группы "Парк Горького", успевшие завоевать любовь миллионов слушателей, а также мировые хиты. 

Ольга Кормухина и Алексей Белов никогда не раскрывают всех секретов своего концерта, но обещают, что для зрителя это станет, пожалуй, самым ярким событием за последнее время! 

Концерт Ольги Кормухиной и Алексея Белова в Южно-Сахалинске – это большое событие для всех, кто понимает и ценит по-настоящему качественную живую музыку. 

По окончании концерта состоится автограф-сессия Ольги Кормухиной и Алексея Белова, на которой певица и музыкант подпишут каждому свой новый альбом "Падаю в небо". Диск будет продаваться перед началом концерта.

Билеты от 1500 рублей.
Официальный сайт Ольги Кормухиной: www.olgakormuhinaofficial.ru 

Касса в ТДЦ Столица с 10.00 до 19.00.
Телефон: +7 (4242) 25-98-68.

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

11 марта, суббота
19:00
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Комментарии
BenZziНовая_радуга
Написано 20 февраля, в 19:53 Отредактированно 20 февраля, в 19:55
Потрясающая певица! Сногсшибательный голос! Необыкновенные песни!
И личность интересная.
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