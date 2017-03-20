Группа «Ночные снайперы». «Выживут только влюбленные».

«Ночные Снайперы» – одна из ведущих российских рок-групп, созданная в 1993 году и получившая широкую известность в 2001 году. За 21 год существования записала более 10 номерных альбомов. Бессменный лидер коллектива Диана Арбенина за 20 лет жизни на сцене сделала значимый вклад в развитие российской музыкальной культуры. В группе также играют: соло-гитарист Денис Жданов, бас-гитарист Сергей Макаров, ударник Дмитрий Горелов.

Каждый год группа дает сотни концертов в городах России и за ее пределами. Количество стран, входящих в гастрольный график «Ночных Снайперов», постоянно расширяется. В августе 2013 года легендарный музыкальный коллектив отметил свой 20-летний юбилей, после чего отправился в юбилейный тур ХХ, с которым объехал вокруг всего света. В 2014 году концерты группы прошли в Берлине, Нюрнберге, Вене, Праге, Варшаве, Риге, Таллине, Вильнюсе, Антверпене, Лондоне, Париже, Тбилиси, Минске, Тель-Авиве, Сингапуре и Гонконге. И это, конечно, не предел!

В багаже «Снайперов» десятки хитов, тысячи поклонников по всему миру и ни одного одинакового концерта. Каждое выступление легендарной группы – это зажигательный рок-н-ролл и незабываемый праздник!

Альбом «Выживут только влюбленные» не похож на то, что когда-либо делали «Снайперы», однако неизменным осталось его авторское наполнение. Неповторимый стиль: выверенный и, вместе с тем, живой, настоящий, наполненный смыслом свободный слог, откровенный настолько, насколько может себе позволить быть откровенным со своим слушателем артист. До релиза пластинки состоялись три премьеры радиосинглов: «этонемне», «история» и «очень хотела». Все они были представлены в хит-параде «Чартова Дюжина» и сразу же попали в эфир на московские радиостанции.

Диана Арбенина: «Это мой самый откровенный и крутой альбом о любви… С этой пластинки стартанет, я думаю, какая-то новая история, потому что она очень непохожа на всё то, что мы делали».

20 марта ККЗ Октябрь 19-00

Билеты в кассах:

- ККЗ «Октябрь», тел. 8(4242) 22-41-09

(большой зал, без выходных и перерывов, с10:00 до 21:00)

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, среда - воскресенье, с 10:00 до 21:00, понед, втр.- выходной)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, сб.- воскр.- выходной)