афиша
афиша
Регистрация
Николай Лукинский

Николай Лукинский

Николай Александрович Лукинский- заслуженный артист РФ, юморист, артист эстрады, актёр.


Он начал профессионально работать на эстраде с 1990 года. В 1995-м появился на телевидении в программе Лиона Измайлова "Шоу-Досье". 
В 1997 г. Лукинский был приглашён в программу "Аншлаг", и до сих пор является популярным героем передачи Регины Дубовицкой. 
Долгое время был ведущим телепрограммы "Дело в шляпе". В июле 2008 года победил в проекте Первого канала "Король ринга 2". С июля 2014 года Лукинский Николай является ведущим TV проекта "Свадебный альбом" на телеканале "360 Подмосковье".
Юмористы России способны поднять настроение каждого человека и сменить их уныние на искренний смех. 
Ради хорошего настроения и улыбок окружающих – они готовы на все!

Стоимость билетов от 700 до 1 500 рублей.
Билеты можно купить:
- в кассе ККЗ "Октябрь" тел. 8 4242 22 41 09
- в кассе КЗ "Комсомолец" тел. 8 4242 722 777

Где и когда?
Октябрь, киноконцертный зал

Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 45, тел. 8 (4242) 224561, 224612

13 мая, суббота
19:00
 В календарь
 В календарь
+1
Популярное на ASTV
Дима БИЛАН
Дима БИЛАН
Хор им. М.Е.Пятницкого
Хор им. М.Е.Пятницкого
Храни меня, мой талисман
Храни меня, мой талисман
Играет дуэт балалайки и фортепиано
Играет дуэт балалайки и фортепиано
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru