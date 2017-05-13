Николай Лукинский

Николай Александрович Лукинский- заслуженный артист РФ, юморист, артист эстрады, актёр.



Он начал профессионально работать на эстраде с 1990 года. В 1995-м появился на телевидении в программе Лиона Измайлова "Шоу-Досье".

В 1997 г. Лукинский был приглашён в программу "Аншлаг", и до сих пор является популярным героем передачи Регины Дубовицкой.

Долгое время был ведущим телепрограммы "Дело в шляпе". В июле 2008 года победил в проекте Первого канала "Король ринга 2". С июля 2014 года Лукинский Николай является ведущим TV проекта "Свадебный альбом" на телеканале "360 Подмосковье".

Юмористы России способны поднять настроение каждого человека и сменить их уныние на искренний смех.

Ради хорошего настроения и улыбок окружающих – они готовы на все!



Стоимость билетов от 700 до 1 500 рублей.

Билеты можно купить:

- в кассе ККЗ "Октябрь" тел. 8 4242 22 41 09

- в кассе КЗ "Комсомолец" тел. 8 4242 722 777