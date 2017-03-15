5 марта в 19.00 в ККЗ «Комсомолец» с концертной программой «Музыкальный калейдоскоп» выступит дуэт солистов государственного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной – Владимир Дунаев (балалайка) и Луиза Нуриева (домра).

Владимир Дунаев является лауреатом многочисленных всероссийских и международных конкурсов исполнителей на народных инструментах. Вместе с ведущими оркестрами народных инструментов и симфоническими оркестрами выступал на сценах Германии, Швейцарии, Голландии, Турции, Японии, Китая, Израиля и других стран мира.

Луиза Нуриева неоднократно становилась лауреатом всероссийских и международных музыкальных конкурсов. В мае 2015 года приняла участие в мировой премьере оперы и балета Д. Д. Шостаковича «Оранго» и «Условно Убитый» совместно с оркестром Т. Курентзиса «Music Aeterna».

В полуторачасовой концертной программе столичные виртуозы исполнят образцы классической музыки Л. Дакена, Ж. Обера, Н. Паганини, русские народные произведения в обработке советских и современных композиторов (Ю. Шишакова, А. Архиповского, А. Цыганкова) и другие композиции.

Справки по телефону и приобретение билетов:

Концертная касса Сахалинской филармонии – тел. +7 (4242) 304 –104,

г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, 182 А (ТЦ «Большая мода»).