Лолита, одна из самых эксцентричных и темпераментных артисток российской эстрады, готовится предстать перед широкой публикой в большой сольной программе, которая состоится 17 февраля 2017 года в "Конгресс-холл" ТДЦ "Столица". Зрители увидят одну из самых ярких наших исполнительниц, непредсказуемую, взрывную женщину, чьей судьбой стала песня. Программа будет составлена из лучших номеров творчества певицы.





Лолиту всегда отличала неординарность и, зачастую, "запороговая" смелость во всех ее проектах как на телевидении, так и в шоу-бизнесе. Потому она, представ единожды пред зрителями, навсегда остается в их памяти и сердце. Пусть многие ругают ее за, может быть, излишнюю эпатажность и откровенность, замешанную на неукротимом темпераменте, но об этой артистке с полным правом можно сказать то, что мечтают услышать в свой адрес многие ее коллеги: людей, равнодушных к творчеству Лолиты Милявской – нет! И быть не может – по определению. Потому что она из числа тех артистов, о которых говорят: "Она безрукого аплодировать заставит!"



Первое признание Лолите принесло участие в кабаре-дуэте "Академия" - проекте созданном в 1987 году совместно с Александром Цекало. Эксцентричность, гротеск, превалировавшие в творчестве талантливых артистов, подкреплялись еще и приемом из цирковой классики – разницей в росте, который был в арсенале великих комических дуэтов Пат и Паташён, Штепсель и Тарапунька и др. блестящих артистов прошлого. В "Академии" этот фактор работал с удвоенной силой. Потому что ведущей в дуэте была высокая, стройная и яркая женщина, ведомым – ее маленький полноватый, комичный, не слишком презентабельный партнер. Может быть, это была дань феминизму заявившему о себе в полный голос после известных преобразований девяностых, но скорее всего, сногсшибательный успех дуэта стал наградой артистам за их незаурядный талант и редкое трудолюбие. Группа выпустила семь альбомов, включая "Ту-Ту-Ту, На-На-На", песенки из которого пользовались бешеной популярностью в конце 90-х. Дуэт собирал аншлаги в СНГ, Европе и США. Партнеры здорово дополняли друг друга. Если сексапильная Лолита была "витриной" проекта, ее лицом и "манком", то Александр – настоящим "ректором" "Академии", продюсером и генератором идей, автором многих песен. Вместе они вели "Утреннюю почту" на ОРТ, затем программу "Доброе утро, страна!" на РТР. Участие в столь масштабных телепроектах принесло Лолите не только широкую известность, но и поистине - всенародную любовь. Однако противоречия и различия во взглядах на свою дальнейшую работу в кабаре - дуэте, привели талантливую пару к окончанию совместной карьеры. Артистке, что называется, надо было начинать свою жизнь и новый век с чистого листа, стать не только "самой себе режиссером", но и продюсером, и генератором новых идей. Искать новый образ и свое место в шоу-бизнесе, в котором редко выживают после подобных "кораблекрушений".



Весной 2000 года с песни "Цветочки" началась ее сольная карьера. В январе 2001 года вышел и одноименный альбом. Спустя два с половиной года увидели свет второй альбом и программа "Шоу разведенной женщины".

В 2005-2007 годах Лолита вела программу "Без комплексов", своей смелостью наделавшую много шума в прессе. Параллельно с работой на ТВ, в 2005 году она записала свой третий диск "Формат", который разошелся внушительным тиражом 700 000 экземпляров. В сентябре 2008 года она стала ведущей продолжения телепроекта "Суперстар-2008" на телеканале НТВ. В последующие годы дискографию певицы пополнили альбомы "Фетиш" (2008) и "Запавшее" (2009).

Сегодня исполнительница таких хитов, как "Пошлю его на...", "Снилось мне", "Ориентация север", "Расскажи как...", "Я", "Шпилька-каблучок" и многих других готова предстать пред вами в своем новом сольном шоу и порадовать зрителей бесконечным числом своих умений и талантов - актрисы, шоувумен, телезвезды и... Побыть с вами наедине, до донышка искренней и откровенной, хлебнувшей жизни женщиной, в своих песнях-исповедях, которые никого не смогут оставить равнодушными.



Без сомнений, 17 февраля 2017 года, сахалинцам запомнится на всю жизнь!



Стоимость билетов от 2 200 рублей.