Хор им. М.Е.Пятницкого

Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого по праву называют творческой лабораторией фольклористики. Хор был основан 2 марта 1911г. выдающимся исследователем, собирателем и пропагандистом русского народного творчества Митрофаном Ефимовичем Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом. Отыскивая талантливых народных певцов, он стремился ознакомить широкие круги городской публики с их вдохновенным мастерством, дать почувствовать всю художественную ценность русской народной песни.





Первый концерт (2 марта 1911 г.) состоялся на малой сцене Благородного собрания г. Москвы. Этот концерт высоко оценили С. Рахманинов, Ф.Шаляпин, И. Бунин. После восторженных публикаций в СМИ тех лет, популярность хора возрастала год от года. По указу В.И. Ленина в начале 20-х годов все участники крестьянского хора были перевезены в г. Москву с предоставлением места работы. После смерти М.Е. Пятницкого, хором руководит филолог – фольклорист П.М.Казьмин - народный артист РСФСР, Лауреат Государственных премий. В 1931 году в качестве музыкального руководителя в коллектив приглашен в дальнейшем народный артист СССР, Лауреат Государственных премий композитор В.Г. Захаров. С его приходом, в репертуар коллектива вошли написанные им песни, ставшие знаменитыми на всю страну: "И кто его знает", "Русская красавица", "Вдоль деревни". В 1936 году коллективу присвоен статус Государственного. В 1938 году созданы танцевальная и оркестровая группы. Основатель танцевальной группы – народная артистка СССР, Лауреат Государственных премий Т.А. Устинова, оркестра – народный артист РСФСР В.В. Хватов. Создание этих групп в значительной степени расширило выразительные сценические средства коллектива. В годы войны хор им. Пятницкого ведет большую концертную деятельность в составе фронтовых концертных бригад. Песня "Ой, туманы, мои" стала своего рода гимном всего партизанского движения. В годы восстановительного периода коллектив активно гастролирует по стране и является одним из первых, кому доверено представлять Россию за рубежом. С 1961 года хором руководит народный артист СССР, Лауреат Государственных премий В.С. Левашов. В 1961 году хор им. Пятницкого награжден Орденом Трудового Красного Знамени. В 1968 году хору им. Пятницкого присвоено звание "Академический". В 1986 году хор им. Пятницкого награжден Орденом Дружбы Народов. С 1989 года коллектив возглавляет народная артистка РФ, Лауреат Премии Правительства РФ, профессор А.А. Пермякова. В 2001 году коллективу заложена именная звезда на "Аллее звезд" в г. Москве. В 2007 году хор им. Пятницкого награжден медалью Правительства РФ "Патриот России". В 2008 году хор им. Пятницкого становится лауреатом премии "Национальное достояние страны". Переосмысление творческого наследия хора имени Пятницкого позволило сделать его сценическое искусство современным, актуальным для зрителей 21 века. Такие концертные программы как "Я горжусь тобой страна", "Россия – Родина моя", "Матушка Россия", "…Русь непокоренная, праведная Русь…" - соответствуют высоким критериям духовности и нравственности русского народа и пользуются огромной популярностью у зрителей и в значительной степени способствуют воспитанию россиян в духе любви к своему отечеству.



О хоре имени М.Е.Пятницкого созданы художественные и документальные фильмы, такие как "Певучая Россия", "Русская фантазия", "Вся жизнь в танце", "Ты, Россия моя". О хоре имени М.Е.Пятницкого изданы книги "Государственный русский народный хор им.Пятницкого", "Воспоминания о В.Г.Захарове", "Русские народные танцы"; издано огромное количество музыкальных сборников "Из репертуара хора имени М.Е.Пятницкого", газетно-журнальных публикаций, выпущено множество пластинок, дисков.



Присвоение Гранта Президента Российской Федерации позволило коллективу сохранить все лучшее, созданное предшественниками, обеспечить преемственность и омолодить коллектив, привлечь лучшие молодые исполнительские силы России. Сейчас средний возраст артистов – 19 лет. Среди них - 48 лауреатов региональных, всероссийских и международных конкурсов молодых исполнителей.



Хор им. М.Е.Пятницкого является непременным участником всех праздничных мероприятий и концертов Государственного значения. Он является базовым коллективом Всероссийских фестивалей: "Всероссийский фестиваль национальной культуры", "Казачий круг", "Дни славянской письменности и культуры", ежегодной торжественной церемонии вручения Премии Правительства Российской Федерации "Душа России".



Хор имени М.Е. Пятницкого удостоен чести представлять нашу страну на самом высоком уровне за рубежом в рамках встреч глав Государств, Дней культуры России.

В настоящее время хор имени Пятницкого сохранил свое неповторимое творческое лицо, оставаясь научным центром профессионального народного искусства, а современное выступление хора – это высокое достижение и эталон гармоничности сценического народного искусства.