Табала Антон Александрович, популярного исполнителя больше знают как Homie. Исполнитель из Минска, который, подобно Максу Коржу добился популярности благодаря распространению своих треков в социальных сетях.

Музыкальная биография Homie начинается не как у большинства — с колясок и школьных парт, а довольно поздно — в 18 лет. HOMIE молодой проект, старт которому был дан в 2013 году с выходом сингла "безумно можно быть первым". Композиция стала визитной карточкой артиста. В течении нескольких дней был снят любительский клип на эту композицию, который на сегодняшний день набрал 4 500 000 просмотров на Youtube.

В музыкальном мире в последние годы Homie стал привлекать к себе чрезвычайно повышенное внимание со стороны слушателей, а всё благодаря тому, что песни Антона значительно выделяются на фоне современных треков за счёт уникального стиля исполнения, находящегося на границе двух музыкальных направлений — рэпа и лирики.

Его альбом "Кокаин" произвёл неоднозначное впечатление на многочисленных слушателей, кому-то пришлась по вкусу музыка и ни на что не похожий стиль исполнения печен, кто-то посчитал, что подобные песни не стоят внимания, однако факт остаётся фактом — с каждым днём у Homie появляется всё больше фанатов, влюблённых в столь экзотическую и непривычную манеру исполнения песен.

HOMIE является одним из самых популярных артистов знаменитых в соцсетях.

10 000 000 + аудио записей во "Вконтакте" такой огромный показатель добавленных композиций пользователями популярной соцсети Homie в большей степени молодежный проект и в этой аудитории можно смело сказать, что с его творчеством знаком каждый второй-третий подросток.

Сольные концерты – одна из визитных карточек Антона, уже более 150 городов по странам СНГ с ажиотажем восприняли приезд популярного белоруса. Все выступления проходят очень эмоционально, Антон заряжает своей энергией исполнителя, а залы никогда не пустуют даже в самых удаленных уголках разных стран.

Хиты Homie: "Безумно можно быть первым", "Лето как осень", "Дура", "Давай забудем это лето", "Кокаин", "Выпускной", "Туманы", "Если б он знал".



В 18:00 состоится специальная фан - встреча для самых искренних поклонников творчества и друзей Homie! В 18:00 в клубе Duke Вы сможете лично задать вопросы исполнителю, узнать самые свежие новости лично, принять участие в фото – сессии, получить автограф и т.д.! Для входа на фан - встречу необходим специальный билет!



Билеты в кассах с 15 февраля:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)



Стоимость билета 1200 рублей

Билет на фан-встречу + концерт 1700 рублей.

Бесплатная доставка билетов тел. 25-45-67.