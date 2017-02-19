UNIVERSAL MUSIC, АВТОРАДИО, ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР VOLKOV PRO и АРТСИТИ65 ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

19 февраля 2017 года 19.00

Конгресс-Холл Столица

V юбилейный сезон проекта "ГОЛОС"!

Первый официальный Всероссийский тур проекта "ГОЛОС" стартует в январе 2017 года. Более 40 городов на протяжение трёх месяцев посетят победитель, финалисты и самые яркие участники V юбилейного сезона самого рейтингового телешоу страны. Пять лет, пять разных сезонов и первое столь масштабное событие.

Исход музыкального соревнования станет известен лишь в конце декабря, однако, уже сейчас известны некоторые подробности ? все концерты будут проходить с живым звуком и, в отличие от многих подобных мероприятий, в сопровождении тщательно подобранной команды музыкантов. Артистам, которым посчастливится ощутить не только вкус победы, но и зрительскую любовь во всех уголках нашей страны, придётся отменить новогодние праздники. Сразу после определения состава участников тура в Москве начнутся ежедневные репетиции, выбор репертуара, работа с наставниками. Ярко, смело, профессионально и, безусловно, талантливо ? так предстоит молодым, но уже любимым всей Россией артистам, представить V юбилейный сезон проекта "ГОЛОС".

Онлайн bilet.sakh.com

Билеты в продажах с 5 декабря в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)