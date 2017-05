Дима БИЛАН

"35. Неделимые" - это название сочетает в себе и дату, в честь дня рождения самого исполнителя, и название одного из хитов Димы. Певец считает само слово и понятие "неделимые" очень объемным. По его собственным словам: "Можно и нужно быть неделимым со своей совестью, природой и людьми. Широчайшая идея".



Помимо всеми любимых хитов "Ты должна рядом быть", "Beliеve me", "На берегу неба", "Невозможное возможно", "Never let you go" на концерте будут исполнены новые композиции, которые уже успели завоевать любовь слушателей, а также премьерные песни! Обязательно прозвучит заглавная песня из альбома «Не молчи», который представляет новый этап в творчестве певца. Пластинка объединила песни в разной стилистике, показав многогранность и естественную трансформацию музыканта из одной ипостаси в другую.

Билан уникальный исполнитель, который начинал свою карьеру как кумир молодежи, как "ночной хулиган". Со временем он не только не растерял свою публику, но и завоевал огромный авторитет и доверие у более взрослой аудитории, отдавая всего себя зрителю без остатка во время своих выступлений!



Билеты уже в продаже!



Кассы:

- касса ТРК "Сити Молл", тел: 8 (4242) 396-296,

(1 этаж, западный сектор, ежедневно с 10:00 до 21:00)

- кассы ЛК "Арена Сити", тел: 8 (4242) 708-812,

(ежедневно с 10:00 до 19:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(вт-пт: с 10:00 до 19:00, сб: с 10:00 до 18:00, вс., пн. - выходной).

Дополнительная информация по телефону: 222-322.