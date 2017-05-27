Dance Evolution
27 мая школа танца и черлидинга Grace приглашает жителей и гостей города Южно-Сахалинска на отчетный концерт Dance Evolution.
Спортивная школа танца и черлидинга Grace открыла свои двери для учеников в 2011 году. За 6 лет существования более 40 спортсменам было присвоено звание КМС по чир спорту и черлидингу; так же воспитанницы школы неоднократно представляли Сахалинскую область в составе сборной команды Российской Федерации на Чемпионатах Азии, Европы и Мира.
Программа концерта состоит из двух отделений:
- Детское отделение (0+) начало в 16:00
- Взрослое отделение (16+) начало в 18:00
В программе первого отделения воспитанницы Дворца Спорта "Кристалл", Спортивной школы танца Grace и Спортивно-оздоровительного комплекса "Флагман" (г. Корсаков) представят Вам яркие и запоминающиеся номера. Участницы являются неоднократными победителями Чемпионатов ДФО, России, Азии и Европы.
Второе отделение программы концерта включает в себя разнообразные номера от воспитанников и тренеров школы по таким танцевальным направлениям, как LadiesDance, ExoticStrip, Jazzfunk, Dancehall, Contemporary, Hip-hop, StripPlastic, HighHeels и др.
Концерт состоится по адресу: Коммунистический проспект, 33 (актовый зал, 2 этаж).
Информация о билетах: +7(924) 287-42-40; 404-808.
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 290, тел. 8 (4242) 450300. 452301, 452300