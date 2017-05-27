27 мая школа танца и черлидинга Grace приглашает жителей и гостей города Южно-Сахалинска на отчетный концерт Dance Evolution.





Спортивная школа танца и черлидинга Grace открыла свои двери для учеников в 2011 году. За 6 лет существования более 40 спортсменам было присвоено звание КМС по чир спорту и черлидингу; так же воспитанницы школы неоднократно представляли Сахалинскую область в составе сборной команды Российской Федерации на Чемпионатах Азии, Европы и Мира.



Программа концерта состоит из двух отделений:



- Детское отделение (0+) начало в 16:00

- Взрослое отделение (16+) начало в 18:00



В программе первого отделения воспитанницы Дворца Спорта "Кристалл", Спортивной школы танца Grace и Спортивно-оздоровительного комплекса "Флагман" (г. Корсаков) представят Вам яркие и запоминающиеся номера. Участницы являются неоднократными победителями Чемпионатов ДФО, России, Азии и Европы.



Второе отделение программы концерта включает в себя разнообразные номера от воспитанников и тренеров школы по таким танцевальным направлениям, как LadiesDance, ExoticStrip, Jazzfunk, Dancehall, Contemporary, Hip-hop, StripPlastic, HighHeels и др.



Концерт состоится по адресу: Коммунистический проспект, 33 (актовый зал, 2 этаж).



Информация о билетах: +7(924) 287-42-40; 404-808.