Брутальные четверги

Бар "Нон-Стоп" запускает серию инструментальных вечеринок по четвергам. Почему брутальных? Потому что для настоящих суровых мужчин, которым не нужно отпрашиваться у жены на концерт

Первым коллективом, который разгонит повседневную тоску и внесет брутальности в массы, станет ансамбль "Гвоздодеры".

Ансамбль «Гвоздодёры» - оригинальная группа со своеобразным тёплым, ламповым звучанием, с острыми и тупыми, глубокими и не очень, социально-злободневными и критично-реалистичными текстами песен. Жанр коллектив определяет, как "Альтернативный шансон". Группа неоднократно радовала зрителей неординарной подачей и перформансами на концертах и радиостанциях, среди которых: выступления на различных площадках Южно-Сахалинска и Владивостока, живые выступления в эфире «AVN радио» (г. Владивосток), «105,5», «Радио Шансон» (г. Южно-Сахалинск). Ансамбль основан на реальных событиях 2011 года, исполняющий песни исключительно собственного сочинения. Выпуск альбома «Вот это жизнь, ДеДка», записанный на студии «VL. Studio» во Владивостоке, приходится на второй квартал 2015 года.

https://vk.com/gvozdoderi

Начало: 21.00

Вход: свободный