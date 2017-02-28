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Братчина

Братчина

Сахалинская филармония представляет: концерт ансамбля народных инструментов «Братчина» под управлением Сергея Суханова. Коллектив является Лауреатом Всероссийских и Международных конкурсов.

В концертной программе «Старый граммофон» прозвучит отечественная инструментальная музыка, эстрадные произведения, русские народные песни и песни советских композиторов, а также композиции в стилях джаз и кантри.

Солистки: Ульяна Карлова и Дарья Хапилова.

Билеты уже в продаже. Справки по телефону и приобретение билетов:

Концертная касса Сахалинской филармонии – тел. +7 (4242) 304 –104,

г. Южно- Сахалинск, ул. Ленина, 182 А (ТЦ «Большая мода»)

Концерт состоится 28 февраля 2017 года, 19.00

Где и когда?
Комсомолец, киноконцертный зал

Южно-Сахалинск, ул.Сахалинская, 52, тел. 8 (4242) 723344

28 февраля, вторник
19:00
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