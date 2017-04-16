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Анатолий Киреев

Анатолий Киреев

Сахалинская областная универсальная научная библиотека и творческое объединение сахалинских авторов и исполнителей «АПостров» в рамках партнёрского проекта «Берега авторской песни» приглашают южно-сахалинцев и гостей города 16 апреля в 17.00 на концертную программа известного автора и исполнителя из г. Челябинска Анатолия Киреева.

Анатолий Киреев является почётным гостем и членом жюри многих фестивалей авторской песни. Поэт, композитор, исполнитель, работающий в жанрах классической авторской песни. Песни пишет с 1973 года. Его называют грустным философом, неисправимым лириком и большим романтиком. Многие из его песен (“Пирога”, “Севера”, “Подари мне рассвету зелёной палатки”) стали настоящей “новой классикой” авторской песни. Лауреат Ильменского (1989) и Грушинского (1989) фестивалей. С 1989 г. гастролирует по стране с сольными концертами. Вышло несколько альбомов его песен, в том числе в сотрудничестве с известным гитаристом Евгением Быковым.

Мероприятие состоится в конференц-зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки по адресу: Хабаровская,78.

Телефон для справок 8 (4242) 45-25-02

Вход свободный

Где и когда?
Сахалинская областная универсальная научная библиотека

Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78, тел. (4242) 45-25-25, 45-25-27, 45-25-55

16 апреля, воскресенье
17:00
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