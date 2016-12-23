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Рождество в стране моей родной

Рождество в стране моей родной

23 декабря 2016 г. в Сахалинском областном художественном музее состоится концерт автора-исполнителя Сергея Хе «Рождество в стране моей родной».

В преддверии Нового года и Рождества Сахалинский областной художественный музей приглашает на концерт Сергея Хе «Рождество в стране моей родной», посвященный творчеству легендарного артиста и поэта «серебряного века» Александра Вертинского.

Александр Вертинский начал выступать в 1916 г. И за три года достиг всероссийского успеха. А какие это были годы! Мировая война, революция, гражданская война, красный террор, надругательство над церквями, страшный разгул ЧК. В книге воспоминаний Вертинский напишет: «Однажды, проснувшись утром, я выяснил, что я уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты в Петровском театре на мои выступления были раскуплены на всю неделю вперед...»

Песни о Родине и любви, пиратах и клоунах, дочурках и жене, - грустные и веселые, лирические и задорные, раскроют все тематическое и жанровое многообразие поэзии одного из ярких представителей «серебряного века» русской культуры.

Все песни прозвучат в музыкальной обработке Сергея Хе. Также будут прочитаны отрывки из книги воспоминаний поэта, писем и интервью.

Вход на концерт свободный!

Адрес музея: ул. Ленина, 137

Справки по телефону: 72-36-43, 72-37-38

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

23 декабря, пятница
18:30
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