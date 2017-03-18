Александр Розенбаум
Дали б мне один лишь день на земле,
Дали б мне прожить его, как хочу,
И я собрал бы всех, кто хочет прожить много лет,
И я сказал бы им: "Танцуйте, я заплачу,
Я заплачу: за музыку - любовью, песней - за смех".
И я сказал бы им: "Танцуйте, люди, и я вас вылечу всех».
Автора этих строк знают все поклонники авторской песни и просто хорошей музыки. Александр Розенбаум – артист, который не нуждается в представлении. Поэт и композитор уже свыше 25 лет радует нас своим творчеством. Розенбаум сам пишет песни и музыку к ним. За 25 лет артист создал более трехсот песен. Многие из них уже могут считаться классикой – неувядаемый «Вальс-бостон» или «Утиная охота» тому подтверждение. Сам артист гордится этими песнями.
Розенбаум записывает альбомы, непохожие друг на друга: про войну и мир, про любимый Петербург и про далекие страны, «интеллигентную» лирику и «кабацкие» песни. Александр Розенбаум обладает удивительным талантом: от тонких, глубоко лиричных стихов он переходит к резкой, даже жесткой сатире. Об уникальности его песен можно говорить долго, но этого нельзя передать словами. Это можно только почувствовать, и лучший способ ощутить подлинное настроение – посетить концерт Александра Розенбаума.
18 марта в Конгресс-Холл Столица состоится необычный, юбилейный концерт.
В 2016 году Александр Розенбаум переступил 65-й рубеж в своей непростой, но яркой и необыкновенно творческой жизни. В этот вечер юбиляр исполнит свои песни, вселяющие надежду на лучшее и открывающие сердца людей разных поколений и профессий. Певец искренне побеседует со сцены со зрителем, отчего в зале, как повелось, воцарится атмосфера, полная уважения и взаимопонимания.
Сахалинская публика всегда неизменно с нетерпением и особой радостью ждет встречи с любимым артистом. Этот весенний концерт не станет исключением – поздравить юбиляра придут все поклонники заслуженно Народного Артиста.
18 марта Конгресс-Холл Столица 19.00
Билеты в продаже в кассах:
- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296
(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)
- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55
(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)
Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365