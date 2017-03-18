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Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

Дали б мне один лишь день на земле,

Дали б мне прожить его, как хочу,

И я собрал бы всех, кто хочет прожить много лет,

И я сказал бы им: "Танцуйте, я заплачу,

Я заплачу: за музыку - любовью, песней - за смех".

И я сказал бы им: "Танцуйте, люди, и я вас вылечу всех».

 

Автора этих строк знают все поклонники авторской песни и просто хорошей музыки. Александр Розенбаум – артист, который не нуждается в представлении. Поэт и композитор уже свыше 25 лет радует нас своим творчеством. Розенбаум сам пишет песни и музыку к ним. За 25 лет артист создал более трехсот песен. Многие из них уже могут считаться классикой – неувядаемый «Вальс-бостон» или «Утиная охота» тому подтверждение. Сам артист гордится этими песнями.

Розенбаум записывает альбомы, непохожие друг на друга: про войну и мир, про любимый Петербург и про далекие страны, «интеллигентную» лирику и «кабацкие» песни. Александр Розенбаум обладает удивительным талантом: от тонких, глубоко лиричных стихов он переходит к резкой, даже жесткой сатире. Об уникальности его песен можно говорить долго, но этого нельзя передать словами. Это можно только почувствовать, и лучший способ ощутить подлинное настроение – посетить концерт Александра Розенбаума.

18 марта в Конгресс-Холл Столица состоится необычный, юбилейный концерт.

В 2016 году Александр Розенбаум переступил 65-й рубеж в своей непростой, но яркой и необыкновенно творческой жизни. В этот вечер юбиляр исполнит свои песни, вселяющие надежду на лучшее и открывающие сердца людей разных поколений и профессий. Певец искренне побеседует со сцены со зрителем, отчего в зале, как повелось, воцарится атмосфера, полная уважения и взаимопонимания.

Сахалинская публика всегда неизменно с нетерпением и особой радостью ждет встречи с любимым артистом. Этот весенний концерт не станет исключением – поздравить юбиляра придут все поклонники заслуженно Народного Артиста.

18 марта Конгресс-Холл Столица 19.00

Билеты в продаже в кассах:

- ТРК "Сити Молл" тел: 8 (4242) 396-296

(1 этаж, западный сектор, ежедневно без выходных, с 10:00 до 21:00)

- УЦ "Сахалинский Дом Быта", тел: 8 (4242) 25-03-55

(понедельник - пятница: с 11:00 до 19:00, суб. - с 10:00 до 17:00, воскр. - выходной)

Где и когда?
Столица, конгресс-холл

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259в, тел. 8 (4242) 453365

18 марта, суббота
19:00
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Комментарии
Яков Максимов
Написано 29 января 2015, в 13:44
Вот это я понимаю - событие так событие!
Прям вот горд, что являюсь его современником
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+4
VLадимир
Написано 29 января 2015, в 16:32
Да это знаменательное событие-был на его концерте,рот не закрывался.
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+4
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