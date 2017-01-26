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Режиссер:
Ф. Хавьер Гутьеррес
  
Актеры:
Джонни Галэки, Эйми Тигарден, Лаура Уиггинс, Алекс Роу, Зак Рериг, Андреа Пауэлл
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.

Сегодня
14:30 Комсомолец, киноконцертный зал
17:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
14:30 Комсомолец, киноконцертный зал
14:40 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
4 февраля, суббота
14:30 Комсомолец, киноконцертный зал
17:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
5 февраля, воскресенье
13:50 Комсомолец, киноконцертный зал
17:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
23:00 Комсомолец, киноконцертный зал
6 февраля, понедельник
17:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
7 февраля, вторник
14:30 Комсомолец, киноконцертный зал
14:40 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
8 февраля, среда
14:30 Комсомолец, киноконцертный зал
17:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
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