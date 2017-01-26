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Режиссер:
Ф. Хавьер Гутьеррес
Актеры:
Джонни Галэки, Эйми Тигарден, Лаура Уиггинс, Алекс Роу, Зак Рериг, Андреа Пауэлл
Молодой человек увлеченно исследует мрачную субкультуру, связанную с таинственной видеокассетой, через 7 дней после просмотра которой гибнет всякий увидевший запись. Однако, его девушка уверена, что бойфренду грозит опасность, и чтобы спасти его, она решает принять удар на себя. Её ждет немало чудовищных открытий, но самым страшным станет фильм в фильме, который прежде никто не видел.
Сегодня
|14:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|14:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
4 февраля, суббота
|14:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
5 февраля, воскресенье
|13:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
6 февраля, понедельник
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
7 февраля, вторник
|14:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
8 февраля, среда
|14:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:30
21:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:40
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:30
21:40
4 февраля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:30
21:40
5 февраля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:50
23:00
6 февраля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
21:40
7 февраля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:40
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:30
21:40
8 февраля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:00
22:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:30
21:40
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