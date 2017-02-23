Золото
Режиссер:
Стивен Гейган
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Брайс Даллас Ховард, Тоби Кеббелл, Рэйчел Тейлор, Эдгар Рамирес, Брюс Гринвуд, Кори Столл, Билл Кэмп, Крэйг Т. Нельсон, Майкл Лэндис
История Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.
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4 марта, суббота
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5 марта, воскресенье
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6 марта, понедельник
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7 марта, вторник
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|20:00
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8 марта, среда
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Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
16:10
20:00
Завтра
|Самый лучший кинотеатр
|
16:10
20:00
4 марта, суббота
|Самый лучший кинотеатр
|
16:10
20:00
5 марта, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
16:10
20:00
6 марта, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
16:10
20:00
7 марта, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
16:10
20:00
8 марта, среда
|Самый лучший кинотеатр
|
20:00
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