Режиссер: Стивен Гейган

Актеры: Мэттью МакКонахи, Брайс Даллас Ховард, Тоби Кеббелл, Рэйчел Тейлор, Эдгар Рамирес, Брюс Гринвуд, Кори Столл, Билл Кэмп, Крэйг Т. Нельсон, Майкл Лэндис

История Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.