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Золото

Золото

Режиссер:
Стивен Гейган
  
Актеры:
Мэттью МакКонахи, Брайс Даллас Ховард, Тоби Кеббелл, Рэйчел Тейлор, Эдгар Рамирес, Брюс Гринвуд, Кори Столл, Билл Кэмп, Крэйг Т. Нельсон, Майкл Лэндис
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.

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4 марта, суббота
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5 марта, воскресенье
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6 марта, понедельник
Самый лучший кинотеатр
16:10
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7 марта, вторник
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