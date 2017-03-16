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Живое

Живое

Режиссер:
Даниэль Эспиноса
  
Актеры:
Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол, Хироюки Санада, Ольга Дыховичная, Эрион Бакаре, Александр Нгуйен, Хиу Вун-Син
 
 
 

Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.

Сегодня
14:30 Самый лучший кинотеатр
16:30 Самый лучший кинотеатр
18:20 Самый лучший кинотеатр
18:40 Комсомолец, киноконцертный зал
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
22:50 Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
14:30 Самый лучший кинотеатр
16:30 Самый лучший кинотеатр
18:20 Самый лучший кинотеатр
18:40 Комсомолец, киноконцертный зал
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
22:50 Комсомолец, киноконцертный зал
25 марта, суббота
14:30 Самый лучший кинотеатр
16:30 Самый лучший кинотеатр
18:20 Самый лучший кинотеатр
18:30 Комсомолец, киноконцертный зал
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
22:40 Комсомолец, киноконцертный зал
26 марта, воскресенье
14:30 Самый лучший кинотеатр
16:30 Самый лучший кинотеатр
18:20 Самый лучший кинотеатр
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:20 Самый лучший кинотеатр
20:25 Комсомолец, киноконцертный зал
21:30 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
00:35 Комсомолец, киноконцертный зал
27 марта, понедельник
14:30 Самый лучший кинотеатр
16:30 Самый лучший кинотеатр
17:30 Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 Самый лучший кинотеатр
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
21:40 Комсомолец, киноконцертный зал
22:20 Самый лучший кинотеатр
28 марта, вторник
14:30 Самый лучший кинотеатр
16:30 Самый лучший кинотеатр
17:20 Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 Самый лучший кинотеатр
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
21:30 Комсомолец, киноконцертный зал
22:20 Самый лучший кинотеатр
29 марта, среда
14:30 Самый лучший кинотеатр
16:30 Самый лучший кинотеатр
17:40 Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 Самый лучший кинотеатр
19:30 Самый лучший кинотеатр
20:20 Самый лучший кинотеатр
21:30 Самый лучший кинотеатр
21:50 Комсомолец, киноконцертный зал
22:20 Самый лучший кинотеатр
Расписание на все дни
Сегодня
Комсомолец, киноконцертный зал
18:40
22:50
Самый лучший кинотеатр
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
Завтра
Комсомолец, киноконцертный зал
18:40
22:50
Самый лучший кинотеатр
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
25 марта, суббота
Комсомолец, киноконцертный зал
18:30
22:40
Самый лучший кинотеатр
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
26 марта, воскресенье
Комсомолец, киноконцертный зал
20:25
00:35
Самый лучший кинотеатр
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
27 марта, понедельник
Комсомолец, киноконцертный зал
17:30
21:40
Самый лучший кинотеатр
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
28 марта, вторник
Комсомолец, киноконцертный зал
17:20
21:30
Самый лучший кинотеатр
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
29 марта, среда
Комсомолец, киноконцертный зал
17:40
21:50
Самый лучший кинотеатр
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
Расписание на все дни
0
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