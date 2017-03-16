Режиссер: Даниэль Эспиноса

Актеры: Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол, Хироюки Санада, Ольга Дыховичная, Эрион Бакаре, Александр Нгуйен, Хиу Вун-Син

Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.