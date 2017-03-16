Живое
Режиссер:
Даниэль Эспиноса
Актеры:
Ребекка Фергюсон, Райан Рейнольдс, Джейк Джилленхол, Хироюки Санада, Ольга Дыховичная, Эрион Бакаре, Александр Нгуйен, Хиу Вун-Син
Группа исследователей с международного космического корабля обнаруживает жизнь на Марсе. Они еще не подозревают, какие события повлечет за собой их открытие.
Сегодня
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:30
|Самый лучший кинотеатр
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:30
|Самый лучший кинотеатр
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
25 марта, суббота
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:30
|Самый лучший кинотеатр
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|22:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
26 марта, воскресенье
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
|19:30
|Самый лучший кинотеатр
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|00:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
27 марта, понедельник
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|17:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
|19:30
|Самый лучший кинотеатр
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
28 марта, вторник
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|17:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
|19:30
|Самый лучший кинотеатр
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
29 марта, среда
|14:30
|Самый лучший кинотеатр
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|17:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:20
|Самый лучший кинотеатр
|19:30
|Самый лучший кинотеатр
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|21:30
|Самый лучший кинотеатр
|21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:40
22:50
|Самый лучший кинотеатр
|
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:40
22:50
|Самый лучший кинотеатр
|
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
25 марта, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:30
22:40
|Самый лучший кинотеатр
|
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
26 марта, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:25
00:35
|Самый лучший кинотеатр
|
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
27 марта, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:30
21:40
|Самый лучший кинотеатр
|
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
28 марта, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:20
21:30
|Самый лучший кинотеатр
|
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
29 марта, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
17:40
21:50
|Самый лучший кинотеатр
|
14:30
16:30
18:20
19:30
20:20
21:30
22:20
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