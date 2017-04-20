Затерянный город Z

Режиссер: Джеймс Грэй

Актеры: Чарли Ханнэм, Том Холланд, Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон, Энгус МакФадьен, Дэниэл Хаттлстоун, Александр Йованович, Николас Эгнью, Бобби Соллдридж, Эдвард Эшли

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…