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Затерянный город Z

Затерянный город Z

Режиссер:
Джеймс Грэй
  
Актеры:
Чарли Ханнэм, Том Холланд, Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон, Энгус МакФадьен, Дэниэл Хаттлстоун, Александр Йованович, Николас Эгнью, Бобби Соллдридж, Эдвард Эшли
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…

 

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