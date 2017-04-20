Затерянный город Z
Режиссер:
Джеймс Грэй
Актеры:
Чарли Ханнэм, Том Холланд, Сиенна Миллер, Роберт Паттинсон, Энгус МакФадьен, Дэниэл Хаттлстоун, Александр Йованович, Николас Эгнью, Бобби Соллдридж, Эдвард Эшли
Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…
Сегодня
|14:40
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|18:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
|22:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
29 апреля, суббота
|13:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
30 апреля, воскресенье
|13:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
1 мая, понедельник
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
2 мая, вторник
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
|22:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
3 мая, среда
|14:40
|Самый лучший кинотеатр
|18:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:00
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
22:00
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:55
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
22:00
29 апреля, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:10
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
22:00
30 апреля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
13:10
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
22:00
1 мая, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
22:00
2 мая, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:55
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
22:00
3 мая, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
18:30
|Самый лучший кинотеатр
|
14:40
22:00
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