Защитники
Режиссер:
Сарик Андреасян
Актеры:
Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова
Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.
Сегодня
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10
|Самый лучший кинотеатр
|00:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
4 марта, суббота
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|16:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10
|Самый лучший кинотеатр
|00:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
5 марта, воскресенье
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:10
|Самый лучший кинотеатр
|18:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|00:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
6 марта, понедельник
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10
|Самый лучший кинотеатр
7 марта, вторник
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:25
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:10
|Самый лучший кинотеатр
|00:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
8 марта, среда
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|14:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|18:10
|Самый лучший кинотеатр
|01:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|02:45
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:00
14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:00
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
14:20
18:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:25
00:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:00
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
14:20
18:10
4 марта, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
00:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:55
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
14:20
18:10
5 марта, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
00:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
18:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:55
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
14:20
18:10
6 марта, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
10:00
14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:00
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
14:20
18:10
7 марта, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:25
00:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
16:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:00
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
14:20
18:10
8 марта, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:15
02:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
01:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
09:00
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
14:20
18:10
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