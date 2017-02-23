Режиссер: Сарик Андреасян

Актеры: Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова

Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.