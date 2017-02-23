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Защитники

Защитники

Режиссер:
Сарик Андреасян
  
Актеры:
Антон Пампушный, Санжар Мади, Себастьян Сисак, Алина Ланина, Станислав Ширин, Валерия Шкирандо, Вячеслав Разбегаев, Александр Семенов, Владимир Бутенко, Мила Максимова
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.

Сегодня
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
10:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 Самый лучший кинотеатр
Завтра
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 Самый лучший кинотеатр
00:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
4 марта, суббота
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
12:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
14:20 Самый лучший кинотеатр
16:05 Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 Самый лучший кинотеатр
00:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
5 марта, воскресенье
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
12:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
14:20 Самый лучший кинотеатр
18:10 Самый лучший кинотеатр
18:20 Комсомолец, киноконцертный зал
00:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
6 марта, понедельник
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
10:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 Самый лучший кинотеатр
7 марта, вторник
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:25 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 Комсомолец, киноконцертный зал
18:10 Самый лучший кинотеатр
00:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
8 марта, среда
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
14:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
14:20 Самый лучший кинотеатр
18:10 Самый лучший кинотеатр
01:45 Комсомолец, киноконцертный зал
02:45 ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
10:00
14:25
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
16:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00
Самый лучший кинотеатр
10:30
14:20
18:10
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
14:25
00:30
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
16:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00
Самый лучший кинотеатр
10:30
14:20
18:10
4 марта, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
00:30
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
16:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
12:55
Самый лучший кинотеатр
10:30
14:20
18:10
5 марта, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
00:30
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
18:20
ККЗ "Октябрь", малый зал
12:55
Самый лучший кинотеатр
10:30
14:20
18:10
6 марта, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
10:00
14:25
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
16:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00
Самый лучший кинотеатр
10:30
14:20
18:10
7 марта, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
14:25
00:30
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
16:05
ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00
Самый лучший кинотеатр
10:30
14:20
18:10
8 марта, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
14:15
02:45
Комсомолец, киноконцертный зал
09:00
01:45
ККЗ "Октябрь", малый зал
09:00
Самый лучший кинотеатр
10:30
14:20
18:10
Расписание на все дни
+1
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