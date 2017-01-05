Закон ночи

Режиссер: Бен Аффлек

Актеры: Зои Салдана, Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд, Крис Салливан, Сиенна Миллер, Брендан Глисон, Энтони Майкл Холл, Крис Мессина, Титус Уэлливер

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.