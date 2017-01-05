Закон ночи
Режиссер: Бен Аффлек
Актеры: Зои Салдана, Бен Аффлек, Эль Фаннинг, Скотт Иствуд, Крис Салливан, Сиенна Миллер, Брендан Глисон, Энтони Майкл Холл, Крис Мессина, Титус Уэлливер
Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь криминального мира.
Сегодня
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
14 января, суббота
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
15 января, воскресенье
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 января, понедельник
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
17 января, вторник
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
18 января, среда
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:50
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:50
14 января, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
15 января, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
16 января, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:50
17 января, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:50
18 января, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:50
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