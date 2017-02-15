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Вурдалаки

Вурдалаки

Режиссер:
Сергей Гинзбург
  
Актеры:
Михаил Пореченков, Константин Крюков, Аглая Шиловская, Андрей Руденский, Михаил Жигалов, Анатолий Гущин, Игорь Хрипунов, Анна Арланова, Константин Милованов, Юлия Ауг, Роман Мадянов, Екатерина Стулова
 
 
 

Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких…

Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

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