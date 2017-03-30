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Время первых

Время первых

Режиссер:
Дмитрий Киселев
  
Актеры:
Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева, Александр Цема, Нелли Неведина
 
 
 

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос.

За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство.

Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…

Сегодня
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
10:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
11:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:00 3D Самый лучший кинотеатр
18:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:40 Самый лучший кинотеатр
20:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
23:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
10:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
13:10 Самый лучший кинотеатр
13:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:00 3D Самый лучший кинотеатр
18:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:40 Самый лучший кинотеатр
20:30 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
23:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
8 апреля, суббота
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
10:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:00 3D Самый лучший кинотеатр
18:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:40 Самый лучший кинотеатр
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
23:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
9 апреля, воскресенье
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
10:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:00 3D Самый лучший кинотеатр
18:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:40 Самый лучший кинотеатр
20:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
23:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
10 апреля, понедельник
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
13:10 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:00 3D Самый лучший кинотеатр
17:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:40 Самый лучший кинотеатр
20:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
11 апреля, вторник
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
11:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
14:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:00 3D Самый лучший кинотеатр
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:40 Самый лучший кинотеатр
21:10 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
00:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
12 апреля, среда
10:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
11:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
14:20 Самый лучший кинотеатр
16:20 Самый лучший кинотеатр
17:00 3D Самый лучший кинотеатр
18:25 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:00 Самый лучший кинотеатр
19:40 Самый лучший кинотеатр
21:05 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
21:40 Самый лучший кинотеатр
22:20 Самый лучший кинотеатр
22:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
23:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
11:00
3D 20:30
3D 23:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:30
3D 19:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:00
3D 18:25
Самый лучший кинотеатр
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 13:15
3D 20:30
3D 23:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:30
3D 19:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:00
3D 18:25
Самый лучший кинотеатр
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
8 апреля, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 18:15
3D 23:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:30
3D 19:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:50
3D 16:20
Самый лучший кинотеатр
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
9 апреля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 18:15
3D 23:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:30
3D 19:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:50
3D 20:25
Самый лучший кинотеатр
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
10 апреля, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 20:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:30
3D 17:10
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:25
3D 16:00
Самый лучший кинотеатр
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
11 апреля, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:15
3D 21:10
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 14:30
3D 00:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:20
3D 15:55
Самый лучший кинотеатр
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
12 апреля, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:00
3D 21:05
3D 23:20
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 22:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 10:00
3D 18:25
Самый лучший кинотеатр
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
Расписание на все дни
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