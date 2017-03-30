Время первых
Режиссер:
Дмитрий Киселев
Актеры:
Константин Хабенский, Евгений Миронов, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Александра Урсуляк, Елена Панова, Артем Быстров, Марта Тимофеева, Александр Цема, Нелли Неведина
60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос.
За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство.
Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…
Сегодня
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|11:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:00 3D
|Самый лучший кинотеатр
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:40
|Самый лучший кинотеатр
|20:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|23:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|13:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:00 3D
|Самый лучший кинотеатр
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:40
|Самый лучший кинотеатр
|20:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|23:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
8 апреля, суббота
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|10:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:00 3D
|Самый лучший кинотеатр
|18:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:40
|Самый лучший кинотеатр
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|23:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
9 апреля, воскресенье
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|10:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:00 3D
|Самый лучший кинотеатр
|18:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:40
|Самый лучший кинотеатр
|20:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|23:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
10 апреля, понедельник
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:00 3D
|Самый лучший кинотеатр
|17:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:40
|Самый лучший кинотеатр
|20:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
11 апреля, вторник
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|11:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|14:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:00 3D
|Самый лучший кинотеатр
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:40
|Самый лучший кинотеатр
|21:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|00:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
12 апреля, среда
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|11:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|14:20
|Самый лучший кинотеатр
|16:20
|Самый лучший кинотеатр
|17:00 3D
|Самый лучший кинотеатр
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:00
|Самый лучший кинотеатр
|19:40
|Самый лучший кинотеатр
|21:05 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:20
|Самый лучший кинотеатр
|22:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:00
3D 20:30
3D 23:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:30
3D 19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:00
3D 18:25
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 13:15
3D 20:30
3D 23:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:30
3D 19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:00
3D 18:25
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
8 апреля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 18:15
3D 23:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:30
3D 19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:50
3D 16:20
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
9 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 18:15
3D 23:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:30
3D 19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:50
3D 20:25
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
10 апреля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 20:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:30
3D 17:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:25
3D 16:00
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
11 апреля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:15
3D 21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 14:30
3D 00:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:20
3D 15:55
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
12 апреля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:00
3D 21:05
3D 23:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 22:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 10:00
3D 18:25
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
13:10
14:20
16:20
3D 17:00
19:00
19:40
21:40
22:20
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