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Викинг 18+

Викинг 18+

Режиссер: Андрей Кравчук
  
Актеры: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
 
 
 
 
 
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…

Сегодня
16:00 Комсомолец, киноконцертный зал
20:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
23:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
20:10 Комсомолец, киноконцертный зал
20:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:50 Комсомолец, киноконцертный зал
23:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
31 декабря, суббота
15:40 Комсомолец, киноконцертный зал
1 января, воскресенье
20:10 Комсомолец, киноконцертный зал
20:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:50 Комсомолец, киноконцертный зал
23:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
2 января, понедельник
16:00 Комсомолец, киноконцертный зал
20:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
23:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
3 января, вторник
20:10 Комсомолец, киноконцертный зал
20:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:50 Комсомолец, киноконцертный зал
23:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
4 января, среда
16:00 Комсомолец, киноконцертный зал
20:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:30 Комсомолец, киноконцертный зал
23:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
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