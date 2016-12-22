Викинг 18+
Режиссер: Андрей Кравчук
Актеры: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…
Сегодня
|16:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
31 декабря, суббота
|15:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
1 января, воскресенье
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
2 января, понедельник
|16:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
3 января, вторник
|20:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
4 января, среда
|16:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|23:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
20:20
23:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:00
20:30
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
20:20
23:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
22:50
31 декабря, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
15:40
1 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
20:20
23:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
22:50
2 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
20:20
23:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:00
20:30
3 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
20:20
23:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:10
22:50
4 января, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
20:20
23:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:00
20:30
Комментарии