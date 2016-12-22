Викинг 12+
Режиссер: Андрей Кравчук
Актеры: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…
Сегодня
|11:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|01:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|11:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|01:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
31 декабря, суббота
|10:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
1 января, воскресенье
|11:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|01:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
2 января, понедельник
|11:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|01:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
3 января, вторник
|11:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|01:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
4 января, среда
|11:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|01:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:00
15:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:10
01:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:00
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:00
15:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:10
01:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:00
31 декабря, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:00
15:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
10:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:00
1 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:00
15:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:10
01:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:00
2 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:00
15:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:10
01:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:00
3 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:00
15:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:10
01:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:00
4 января, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:00
15:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:10
01:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:50
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