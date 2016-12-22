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Викинг 12+

Викинг 12+

Режиссер: Андрей Кравчук
  
Актеры: Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Александра Бортич, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Андрей Смоляков, Кирилл Плетнев, Александр Устюгов, Ростислав Бершауэр
 
 
 
 
 
Раннее Средневековье. Время тяжелых мечей и темных законов крови. Правящий род в раздоре. Вина за случайную смерть брата легла на Великого Князя. По закону мстить ему должен младший брат — бастард. За отказ убивать он заплатит всем, что у него было, потому что «для мира нужно больше мечей, чем для войны»…

Сегодня
11:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:10 Комсомолец, киноконцертный зал
13:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
01:30 Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
11:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:10 Комсомолец, киноконцертный зал
13:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
01:30 Комсомолец, киноконцертный зал
31 декабря, суббота
10:50 Комсомолец, киноконцертный зал
11:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:40 ККЗ "Октябрь", большой зал
1 января, воскресенье
11:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:10 Комсомолец, киноконцертный зал
13:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
01:30 Комсомолец, киноконцертный зал
2 января, понедельник
11:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:10 Комсомолец, киноконцертный зал
13:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
01:30 Комсомолец, киноконцертный зал
3 января, вторник
11:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:10 Комсомолец, киноконцертный зал
13:00 ККЗ "Октябрь", малый зал
15:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
01:30 Комсомолец, киноконцертный зал
4 января, среда
11:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
11:10 Комсомолец, киноконцертный зал
15:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:50 ККЗ "Октябрь", малый зал
01:30 Комсомолец, киноконцертный зал
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