Везучий случай
Режиссер:
Роман Самгин
Актеры:
Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Михаил Трухин, Алексей Маклаков, Олеся Железняк, Ольга Медынич, Ольга Дибцева, Валентина Мазунина
По сюжету фильма, Валерка с друзьями обнаруживает у себя лотерейный билет, который даже не помнит, кто и как покупал. А билет оказывается выигрышный — 43 миллиона рублей! Целое состояние для скромного Екатеринбурга! Да чего уж там, для целого отдела продавцов — Валерки и его друзей. Выигрыш решили делить на всех, устроили гулянку, настроили планов… но быстро поняли, что не видать им денег, если о них узнают жены. Мужики выкрадывают свои паспорта и сбегают из дома в Москву. А жены следуют за ними по пятам.
Сегодня
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
18 марта, суббота
|16:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
19 марта, воскресенье
|11:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
20 марта, понедельник
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
21 марта, вторник
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
22 марта, среда
|14:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
18:40
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
18:40
18 марта, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
16:35
20:50
19 марта, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:20
17:45
20 марта, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
18:40
21 марта, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
18:40
22 марта, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:25
18:40
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