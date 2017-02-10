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Великая стена

Великая стена

Режиссер:
Чжан Имоу
  
Актеры:
Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Цзин Тянь, Энди Лау, Нуман Акар, Эдди Пэн, Кенни Линь, Лухан, Чжан Ханьюй, Уиллем Дэфо
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.

Сегодня
11:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
00:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19 февраля, воскресенье
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
09:30 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:25 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20 февраля, понедельник
11:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
18:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21 февраля, вторник
11:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
22 февраля, среда
11:15 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:40 3D Комсомолец, киноконцертный зал
13:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
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