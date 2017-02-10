Великая стена
Режиссер:
Чжан Имоу
Актеры:
Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Цзин Тянь, Энди Лау, Нуман Акар, Эдди Пэн, Кенни Линь, Лухан, Чжан Ханьюй, Уиллем Дэфо
Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.
Сегодня
|11:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|00:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
19 февраля, воскресенье
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:25 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
20 февраля, понедельник
|11:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
21 февраля, вторник
|11:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
22 февраля, среда
|11:15 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:40 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:15
18:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:40
3D 16:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 20:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 20:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:30
3D 18:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 00:50
19 февраля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 18:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:30
3D 20:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 21:35
20 февраля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:15
3D 18:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:40
3D 20:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:45
21 февраля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:15
3D 18:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:40
3D 16:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 20:40
22 февраля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:15
3D 15:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:40
3D 16:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:45
Комментарии