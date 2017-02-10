Великая стена

Режиссер: Чжан Имоу

Актеры: Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Цзин Тянь, Энди Лау, Нуман Акар, Эдди Пэн, Кенни Линь, Лухан, Чжан Ханьюй, Уиллем Дэфо

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.