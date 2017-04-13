афиша
афиша
Регистрация
Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Режиссер:
Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт
  
Актеры:
Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев
 
 
 

 

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.

+1
Популярное на ASTV
АРТКИНО9
АРТКИНО9
Наваждение
Наваждение
Форсаж 8
Форсаж 8
МУЛЬТ в кино. Выпуск №51
МУЛЬТ в кино. Выпуск №51
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru