Урфин Джюс и его деревянные солдаты

Режиссер: Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт

Актеры: Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев

Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.