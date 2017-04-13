Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Режиссер:
Владимир Торопчин, Федор Дмитриев, Дарина Шмидт
Актеры:
Константин Хабенский, Сергей Шнуров, Дмитрий Дюжев
Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.
Сегодня
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|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
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|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
22 апреля, суббота
|09:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
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|ККЗ "Октябрь", малый зал
23 апреля, воскресенье
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|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
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24 апреля, понедельник
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25 апреля, вторник
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26 апреля, среда
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|14:10 3D
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Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:40
3D 14:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:40
3D 14:10
22 апреля, суббота
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|
3D 11:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:40
3D 14:10
23 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:40
3D 14:10
24 апреля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:10
3D 16:05
25 апреля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:45
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:40
3D 14:10
26 апреля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:40
3D 14:10
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