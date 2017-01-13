афиша
афиша
Регистрация
Три икса: Мировое господство

Три икса: Мировое господство

Режиссер: Ди Джей Карузо
  
Актеры: Вин Дизель, Нина Добрев, Руби Роуз, Тони Коллетт, Дипика Падуконе, Сэмьюэл Л. Джексон, Донни Йен, Рори МакКанн, Тони Джа
 
 
 
 
 
 
Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.

Сегодня
10:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
14:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
10:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22 января, воскресенье
10:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:50 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
23 января, понедельник
10:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
24 января, вторник
10:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
15:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
25 января, среда
10:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
10:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
11:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
17:20 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:40 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:40
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:50
3D 20:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 17:20
3D 22:10
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 10:00
3D 17:20
3D 21:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:50
3D 20:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 15:20
3D 19:50
22 января, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 10:00
3D 17:20
3D 21:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:50
3D 20:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 15:20
3D 19:50
23 января, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:40
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:50
3D 20:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:20
3D 17:20
3D 22:10
24 января, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:40
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:50
3D 20:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:20
3D 17:20
3D 22:10
25 января, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:40
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 10:00
3D 22:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 11:20
3D 17:20
3D 22:10
Расписание на все дни
0
Популярное на ASTV
Музейный кинозал
Музейный кинозал
МУЛЬТ в кино. Выпуск №45
МУЛЬТ в кино. Выпуск №45
Ла-Ла Ленд
Ла-Ла Ленд
Кредо убийцы
Кредо убийцы
Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru