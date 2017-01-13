Три икса: Мировое господство
Режиссер: Ди Джей Карузо
Актеры: Вин Дизель, Нина Добрев, Руби Роуз, Тони Коллетт, Дипика Падуконе, Сэмьюэл Л. Джексон, Донни Йен, Рори МакКанн, Тони Джа
Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.
Сегодня
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
22 января, воскресенье
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
23 января, понедельник
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
24 января, вторник
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
25 января, среда
|10:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:50
3D 20:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 17:20
3D 22:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 10:00
3D 17:20
3D 21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:50
3D 20:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 15:20
3D 19:50
22 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 10:00
3D 17:20
3D 21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:50
3D 20:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 15:20
3D 19:50
23 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:50
3D 20:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:20
3D 17:20
3D 22:10
24 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:50
3D 20:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:20
3D 17:20
3D 22:10
25 января, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 10:00
3D 14:40
3D 19:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 10:00
3D 22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:20
3D 17:20
3D 22:10
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