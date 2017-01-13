Три икса: Мировое господство

Актеры: Вин Дизель, Нина Добрев, Руби Роуз, Тони Коллетт, Дипика Падуконе, Сэмьюэл Л. Джексон, Донни Йен, Рори МакКанн, Тони Джа

Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону — судьба мира.