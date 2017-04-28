Три дня до весны

Режиссер: Александр Касаткин

Актеры: Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин, Полина Красавина, Игорь Грабузов, Кирилл Плетнев, Елена Лотова

Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…