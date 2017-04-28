Три дня до весны
Режиссер:
Александр Касаткин
Актеры:
Евгений Сидихин, Юрий Ицков, Владислав Абашин, Полина Красавина, Игорь Грабузов, Кирилл Плетнев, Елена Лотова
Ленинград, февраль 1942 года. У офицера госбезопасности Андреева и молодого врача Марицкой есть всего 72 часа, чтобы предотвратить катастрофу. Жизнь и смерть, любовь и предательство переплетаются в стремительно развивающихся событиях…
Сегодня
|11:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|11:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
6 мая, суббота
|11:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
7 мая, воскресенье
|11:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
8 мая, понедельник
|10:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
9 мая, вторник
|11:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|12:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
10 мая, среда
|11:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:40
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:40
6 мая, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:40
7 мая, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:40
8 мая, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
10:55
9 мая, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
12:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:40
10 мая, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:40
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