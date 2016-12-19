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Три богатыря и Морской царь

Три богатыря и Морской царь

Режиссер: Константин Феоктистов
  
Актеры: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова
 
 
 
 
 
 
У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.

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