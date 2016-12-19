Три богатыря и Морской царь
Режиссер: Константин Феоктистов
Актеры: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев, Дмитрий Быковский, Елена Шульман, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова
У богатырей семейные неурядицы. Чтобы развеяться, они решают по-быстрому сгонять в Китай за зубом дракона, символом мудрости и силы. В это же время князь Киевский отправляется на прогулку вместе с конем Юлием за сокровищами морского царя, чтобы пополнить казну и «залатать бюджет». Да вот только морской царь решил жениться и для этого утопил Киев. И как теперь быть? Что поможет нашим героям? Дружба, смелость и, конечно, любовь.
Сегодня
|09:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|12:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
27 декабря, вторник
|12:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
28 декабря, среда
|10:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|12:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:20
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
12:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:10
27 декабря, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
12:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:20
28 декабря, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
12:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
10:20
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