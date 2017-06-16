Трансформеры: Последний рыцарь
Режиссер:
Майкл Бэй
Актеры:
Марк Уолберг, Лора Хэддок, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Изабелла Монер, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, Джон Гудман, Джон Туртурро, Кен Ватанабе
Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.
Сегодня
|17:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|22:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|15:15 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
24 июня, суббота
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
25 июня, воскресенье
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
26 июня, понедельник
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
27 июня, вторник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:55 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
28 июня, среда
|13:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:55 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:35
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:15
22:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 19:00
3D 21:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 18:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 15:15
3D 20:10
3D 23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 15:55
3D 22:55
24 июня, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
14:15
19:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 16:05
3D 23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 12:45
3D 17:40
25 июня, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:15
16:35
21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 16:05
3D 23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 14:50
3D 19:45
26 июня, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
15:15
20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 19:10
3D 22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:50
3D 18:45
27 июня, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
18:35
21:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:55
3D 19:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:55
3D 20:55
28 июня, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
13:15
18:35
21:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 14:55
3D 22:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 13:50
3D 20:50
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