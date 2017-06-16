Трансформеры: Последний рыцарь

Режиссер: Майкл Бэй

Актеры: Марк Уолберг, Лора Хэддок, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Изабелла Монер, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, Джон Гудман, Джон Туртурро, Кен Ватанабе

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.