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Трансформеры: Последний рыцарь

Трансформеры: Последний рыцарь

Режиссер:
Майкл Бэй
  
Актеры:
Марк Уолберг, Лора Хэддок, Энтони Хопкинс, Джемма Чан, Изабелла Монер, Джош Дюамель, Стэнли Туччи, Джон Гудман, Джон Туртурро, Кен Ватанабе
 

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

 

Сегодня
17:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:10 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
22:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
15:15 3D Комсомолец, киноконцертный зал
15:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
21:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
23:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
24 июня, суббота
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
12:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
17:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
23:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
25 июня, воскресенье
09:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
11:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
14:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
16:05 3D Комсомолец, киноконцертный зал
16:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
23:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
26 июня, понедельник
13:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
18:45 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
19:10 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
27 июня, вторник
09:00 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:55 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:50 3D Комсомолец, киноконцертный зал
20:55 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
28 июня, среда
13:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
13:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
14:55 3D Комсомолец, киноконцертный зал
18:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:35 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:00 3D Комсомолец, киноконцертный зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
17:15
22:35
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 19:00
3D 21:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 18:10
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
21:15
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 15:15
3D 20:10
3D 23:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 15:55
3D 22:55
24 июня, суббота
ККЗ "Октябрь", большой зал
09:00
14:15
19:30
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 16:05
3D 23:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 12:45
3D 17:40
25 июня, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
11:15
16:35
21:50
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 09:00
3D 16:05
3D 23:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 14:50
3D 19:45
26 июня, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
15:15
20:35
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 19:10
3D 22:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:50
3D 18:45
27 июня, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
18:35
21:35
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 14:55
3D 19:50
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 09:00
3D 13:55
3D 20:55
28 июня, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
13:15
18:35
21:35
Комсомолец, киноконцертный зал
3D 14:55
3D 22:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 13:50
3D 20:50
Расписание на все дни
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