Тачки 3
Режиссер:
Брайан Фи
Актеры:
Арми Хаммер, Оуэн Уилсон, Бонни Хант, Тони Шэлуб, Кристела Алонзо, Кэтрин Хелмонд, Чич Марин, Пол Дули, Даррел Уалтрип
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина!
Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
Сегодня
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|12:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|12:55 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|16:15 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:30 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
17 июня, суббота
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|11:10 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:45 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
18 июня, воскресенье
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:30 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:45 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
19 июня, понедельник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|14:20 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|15:55 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
20 июня, вторник
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
21 июня, среда
|09:00 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|11:45 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|12:50 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|13:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|18:25 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:05 3D
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 18:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 12:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:45
3D 13:50
3D 15:55
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 17:30
3D 19:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 12:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:45
3D 16:15
17 июня, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:50
3D 16:25
3D 18:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:10
3D 16:45
3D 18:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:50
3D 15:55
18 июня, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:55
3D 14:10
3D 18:45
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:30
3D 14:05
3D 19:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 13:45
3D 15:50
19 июня, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 18:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 11:00
3D 14:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:45
3D 13:50
3D 15:55
20 июня, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 13:00
3D 15:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:45
3D 13:50
3D 18:30
21 июня, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
3D 09:00
3D 12:50
3D 19:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 11:45
3D 13:50
3D 18:25
Комментарии