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Т2 Трейнспоттинг

Т2 Трейнспоттинг

Режиссер:
Дэнни Бойл
  
Актеры:
Келли Макдоналд, Юэн Макгрегор, Ширли Хендерсон, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Юэн Бремнер, Анжела Недялкова, Ирвин Уэлш, Саймон Вейр, Карл Арге
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фильме описываются события, происходящие через двадцать лет после окончания истории, описанной в фильме «На игле», а сюжет вертится вокруг того, что главные герои пытаются ввязаться в порнобизнес.

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