Т2 Трейнспоттинг

Режиссер: Дэнни Бойл

Актеры: Келли Макдоналд, Юэн Макгрегор, Ширли Хендерсон, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Юэн Бремнер, Анжела Недялкова, Ирвин Уэлш, Саймон Вейр, Карл Арге

В фильме описываются события, происходящие через двадцать лет после окончания истории, описанной в фильме «На игле», а сюжет вертится вокруг того, что главные герои пытаются ввязаться в порнобизнес.