Т2 Трейнспоттинг
Режиссер:
Дэнни Бойл
Актеры:
Келли Макдоналд, Юэн Макгрегор, Ширли Хендерсон, Джонни Ли Миллер, Роберт Карлайл, Юэн Бремнер, Анжела Недялкова, Ирвин Уэлш, Саймон Вейр, Карл Арге
В фильме описываются события, происходящие через двадцать лет после окончания истории, описанной в фильме «На игле», а сюжет вертится вокруг того, что главные герои пытаются ввязаться в порнобизнес.
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