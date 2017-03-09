Режиссер: М. Найт Шьямалан

Актеры: Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Хейли Лу Ричардсон, Ким Директор, Джессика Сула, Брэд Уильям Хенке, Себастьян Арселус, Бетти Бакли, Лайн Рени, Мария Брейман

Кевин — человек, в котором живет не менее двадцати трех личностей, вынужден похитить трех девушек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина — Чудовище — материализуется.