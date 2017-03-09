Сплит
Режиссер:
М. Найт Шьямалан
Актеры:
Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Хейли Лу Ричардсон, Ким Директор, Джессика Сула, Брэд Уильям Хенке, Себастьян Арселус, Бетти Бакли, Лайн Рени, Мария Брейман
Кевин — человек, в котором живет не менее двадцати трех личностей, вынужден похитить трех девушек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина — Чудовище — материализуется.
Сегодня
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
18 марта, суббота
|14:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
19 марта, воскресенье
|14:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|15:25
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
20 марта, понедельник
|20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|22:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
21 марта, вторник
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|17:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:55
|Комсомолец, киноконцертный зал
22 марта, среда
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:35
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
19:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
19:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:10
18 марта, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:10
21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
14:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:25
19 марта, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:10
21:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
15:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:55
20 марта, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
22:40
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:10
21 марта, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
19:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
22:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
17:40
22 марта, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
19:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
20:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:10
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