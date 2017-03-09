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Сплит

Сплит

Режиссер:
М. Найт Шьямалан
  
Актеры:
Джеймс МакЭвой, Аня Тейлор-Джой, Хейли Лу Ричардсон, Ким Директор, Джессика Сула, Брэд Уильям Хенке, Себастьян Арселус, Бетти Бакли, Лайн Рени, Мария Брейман
 
 
 

Кевин — человек, в котором живет не менее двадцати трех личностей, вынужден похитить трех девушек подросткового возраста. Тем временем, пока они находятся в заточении, самая главная личность Кевина — Чудовище — материализуется.

 

Сегодня
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
21:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:55 Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:35 Комсомолец, киноконцертный зал
21:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
18 марта, суббота
14:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
14:15 Комсомолец, киноконцертный зал
18:25 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
19 марта, воскресенье
14:10 ККЗ "Октябрь", большой зал
15:25 Комсомолец, киноконцертный зал
18:55 ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
20 марта, понедельник
20:35 Комсомолец, киноконцертный зал
21:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
22:40 ККЗ "Октябрь", большой зал
21 марта, вторник
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
17:40 ККЗ "Октябрь", малый зал
19:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
22:55 Комсомолец, киноконцертный зал
22 марта, среда
09:00 ККЗ "Октябрь", большой зал
19:20 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:35 Комсомолец, киноконцертный зал
21:10 ККЗ "Октябрь", малый зал
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