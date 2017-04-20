Спасти Пушкина

Режиссер: Филипп Коршунов

Актеры: Константин Крюков, Ирина Крутик, Алексей Лукин, Денис Сухомлинов, Арсений Гусев, Дарья Петриченко, Юрий Гальцев, Сергей Рост, Арина Постникова, Влад Красавин

Всем известно, что А. С. Пушкин — наше всё. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.