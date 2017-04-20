Спасти Пушкина
Режиссер:
Филипп Коршунов
Актеры:
Константин Крюков, Ирина Крутик, Алексей Лукин, Денис Сухомлинов, Арсений Гусев, Дарья Петриченко, Юрий Гальцев, Сергей Рост, Арина Постникова, Влад Красавин
Всем известно, что А. С. Пушкин — наше всё. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.
Сегодня
|13:00
|Самый лучший кинотеатр
|16:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|13:00
|Самый лучший кинотеатр
|21:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
29 апреля, суббота
|13:00
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|18:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
30 апреля, воскресенье
|13:00
|Самый лучший кинотеатр
|18:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
1 мая, понедельник
|13:00
|Самый лучший кинотеатр
|21:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
2 мая, вторник
|13:00
|Самый лучший кинотеатр
|21:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
3 мая, среда
|13:00
|Самый лучший кинотеатр
|21:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
16:55
20:55
|Самый лучший кинотеатр
|
13:00
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:15
|Самый лучший кинотеатр
|
13:00
29 апреля, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:20
|Самый лучший кинотеатр
|
13:00
30 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
18:20
|Самый лучший кинотеатр
|
13:00
1 мая, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:15
|Самый лучший кинотеатр
|
13:00
2 мая, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:15
|Самый лучший кинотеатр
|
13:00
3 мая, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:15
|Самый лучший кинотеатр
|
13:00
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