Собачья жизнь

Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Кей Джей Апа, Джульет Райлэнс, Люк Кирби, Габриель Роз, Майкл Бофшевер, Бритт Робертсон

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они — наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл.