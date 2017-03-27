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Собачья жизнь

Собачья жизнь

Режиссер:
Лассе Халльстрём
  
Актеры:

Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Кей Джей Апа, Джульет                                                                           Райлэнс, Люк Кирби, Габриель Роз,                                                                     Майкл Бофшевер, Бритт Робертсон

Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они — наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл.

 

Сегодня
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
15:15 Комсомолец, киноконцертный зал
17:50 Самый лучший кинотеатр
19:50 Самый лучший кинотеатр
Завтра
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
17:50 Самый лучший кинотеатр
18:00 Комсомолец, киноконцертный зал
19:50 Самый лучший кинотеатр
2 апреля, воскресенье
09:00 Комсомолец, киноконцертный зал
10:30 Самый лучший кинотеатр
16:10 Комсомолец, киноконцертный зал
17:50 Самый лучший кинотеатр
19:50 Самый лучший кинотеатр
3 апреля, понедельник
10:30 Самый лучший кинотеатр
12:20 Комсомолец, киноконцертный зал
17:10 Комсомолец, киноконцертный зал
17:50 Самый лучший кинотеатр
19:50 Самый лучший кинотеатр
4 апреля, вторник
10:30 Самый лучший кинотеатр
12:20 Комсомолец, киноконцертный зал
17:10 Комсомолец, киноконцертный зал
17:50 Самый лучший кинотеатр
19:50 Самый лучший кинотеатр
5 апреля, среда
10:30 Самый лучший кинотеатр
12:20 Комсомолец, киноконцертный зал
17:10 Комсомолец, киноконцертный зал
17:50 Самый лучший кинотеатр
19:50 Самый лучший кинотеатр
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