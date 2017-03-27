Собачья жизнь
Режиссер:
Лассе Халльстрём
Актеры:
Джош Гад, Деннис Куэйд, Пегги Липтон, Кей Джей Апа, Джульет Райлэнс, Люк Кирби, Габриель Роз, Майкл Бофшевер, Бритт Робертсон
Собаки бывают разных пород, мастей и размеров. Они — наши самые верные и преданные друзья, а мы учим их хорошим манерам. Собаки всегда думают о нас, правда, иногда и о беконе. Все они каждый день провожают и встречают нас у порога в уверенности, что пока им есть, кого облизывать и любить, в их жизни есть смысл.
Сегодня
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|15:15
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:50
|Самый лучший кинотеатр
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|17:50
|Самый лучший кинотеатр
|18:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
2 апреля, воскресенье
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|16:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:50
|Самый лучший кинотеатр
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
3 апреля, понедельник
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:50
|Самый лучший кинотеатр
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
4 апреля, вторник
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:50
|Самый лучший кинотеатр
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
5 апреля, среда
|10:30
|Самый лучший кинотеатр
|12:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|17:50
|Самый лучший кинотеатр
|19:50
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
15:15
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
17:50
19:50
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
18:00
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
17:50
19:50
2 апреля, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
16:10
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
17:50
19:50
3 апреля, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:20
17:10
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
17:50
19:50
4 апреля, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:20
17:10
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
17:50
19:50
5 апреля, среда
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
12:20
17:10
|Самый лучший кинотеатр
|
10:30
17:50
19:50
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