Снежная королева 3: Огонь и лед
Режиссер: Алексей Цицилин
Актеры: Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков
Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности — их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень — теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…
Сегодня
|11:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
Завтра
|11:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
14 января, суббота
|11:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
15 января, воскресенье
|11:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
16 января, понедельник
|11:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
17 января, вторник
|11:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
Сегодня
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:20
Завтра
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:20
14 января, суббота
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:20
15 января, воскресенье
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:20
16 января, понедельник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:20
17 января, вторник
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
11:20
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