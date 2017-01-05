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Снежная королева 3: Огонь и лед

Снежная королева 3: Огонь и лед

Режиссер: Алексей Цицилин
  
Актеры: Филипп Лебедев, Диомид Виноградов, Александр Груздев, Михаил Тихонов, Николай Быстров, Ольга Шорохова, Ольга Зубкова, Всеволод Кузнецов, Филл Савенков, Олег Новиков
 
 
 
 
 
 
Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности — их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень — теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба…

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