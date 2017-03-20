Смурфики: Затерянная деревня
Режиссер:
Келли Эсбёри
Актеры:
Джо Манганьелло, Рэйн Уилсон, Мэнди Пэтинкин, Деми Ловато, Дэнни Пуди, Джек МакБрайер
Смурфетта и её лучшие друзья, Умник, Растяпа и Силач, отправляются на поиски таинственной затерянной деревни, стремясь опередить злобного волшебника Гаргамеля. В пути смурфиков ожидают невероятные опасности и головокружительные приключения, но игра стоит свеч, ведь в конечном итоге герои смогут разгадать самую большую загадку в истории своего существования!
Сегодня
|11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
27 марта, понедельник
|11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
28 марта, вторник
|11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
29 марта, среда
|11:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:00
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:00
27 марта, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:00
28 марта, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:00
29 марта, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
11:00
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