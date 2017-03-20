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Смурфики: Затерянная деревня

Смурфики: Затерянная деревня

Режиссер:
Келли Эсбёри
  
Актеры:
Джо Манганьелло, Рэйн Уилсон, Мэнди Пэтинкин, Деми Ловато, Дэнни Пуди, Джек МакБрайер
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Смурфетта и её лучшие друзья, Умник, Растяпа и Силач, отправляются на поиски таинственной затерянной деревни, стремясь опередить злобного волшебника Гаргамеля. В пути смурфиков ожидают невероятные опасности и головокружительные приключения, но игра стоит свеч, ведь в конечном итоге герои смогут разгадать самую большую загадку в истории своего существования!

 

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