Смурфики: Затерянная деревня

Режиссер: Келли Эсбёри

Актеры: Джо Манганьелло, Рэйн Уилсон, Мэнди Пэтинкин, Деми Ловато, Дэнни Пуди, Джек МакБрайер

Смурфетта и её лучшие друзья, Умник, Растяпа и Силач, отправляются на поиски таинственной затерянной деревни, стремясь опередить злобного волшебника Гаргамеля. В пути смурфиков ожидают невероятные опасности и головокружительные приключения, но игра стоит свеч, ведь в конечном итоге герои смогут разгадать самую большую загадку в истории своего существования!