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Сфера

Сфера

Режиссер:
Джеймс Понсольдт
  
Актеры:
Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Карен Гиллан, Билл Пэкстон, Пэттон Освальт, Джон Бойега, Эллен Вонг, Гленн Хедли, Эллар Колтрейн, Нэйт Корддри
 
 
 

Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.

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