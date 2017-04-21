Режиссер: Джеймс Понсольдт

Актеры: Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Карен Гиллан, Билл Пэкстон, Пэттон Освальт, Джон Бойега, Эллен Вонг, Гленн Хедли, Эллар Колтрейн, Нэйт Корддри

Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.