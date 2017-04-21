Сфера
Режиссер:
Джеймс Понсольдт
Актеры:
Эмма Уотсон, Том Хэнкс, Карен Гиллан, Билл Пэкстон, Пэттон Освальт, Джон Бойега, Эллен Вонг, Гленн Хедли, Эллар Колтрейн, Нэйт Корддри
Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.
Сегодня
|11:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|13:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:05
|ККЗ "Октябрь", большой зал
30 апреля, воскресенье
|13:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
1 мая, понедельник
|14:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
2 мая, вторник
|09:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
3 мая, среда
|14:50
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:50
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:55
20:05
30 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:55
20:05
1 мая, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:50
23:00
2 мая, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:50
3 мая, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:50
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