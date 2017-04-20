Режиссер: Майкл Аптед

Актеры: Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Джон Малкович, Майкл Дуглас, Акшай Кумар, Аймен Хамдуши, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Тосин Коул

Она — секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…