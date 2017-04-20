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Секретный агент

Секретный агент

Режиссер:
Майкл Аптед
  
Актеры:
Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Джон Малкович, Майкл Дуглас, Акшай Кумар, Аймен Хамдуши, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Тосин Коул
 
 
 

Она — секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…

Сегодня
16:30 Самый лучший кинотеатр
20:10 Самый лучший кинотеатр
Завтра
09:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:30 Самый лучший кинотеатр
19:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:10 Самый лучший кинотеатр
21:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
29 апреля, суббота
09:30 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:30 Самый лучший кинотеатр
18:55 ККЗ "Октябрь", большой зал
20:10 Самый лучший кинотеатр
22:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
30 апреля, воскресенье
16:30 Самый лучший кинотеатр
20:10 Самый лучший кинотеатр
22:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
1 мая, понедельник
15:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:30 Самый лучший кинотеатр
19:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:10 Самый лучший кинотеатр
22:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
2 мая, вторник
11:50 ККЗ "Октябрь", большой зал
16:30 Самый лучший кинотеатр
19:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:10 Самый лучший кинотеатр
21:15 ККЗ "Октябрь", большой зал
3 мая, среда
16:30 Самый лучший кинотеатр
19:15 ККЗ "Октябрь", малый зал
20:10 Самый лучший кинотеатр
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