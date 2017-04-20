Секретный агент
Режиссер:
Майкл Аптед
Актеры:
Нуми Рапас, Орландо Блум, Тони Коллетт, Джон Малкович, Майкл Дуглас, Акшай Кумар, Аймен Хамдуши, Эделайо Эдедайо, Брайан Каспе, Тосин Коул
Она — секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…
Сегодня
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
Завтра
|09:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|19:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
29 апреля, суббота
|09:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|18:55
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
30 апреля, воскресенье
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
1 мая, понедельник
|15:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|19:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|22:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
2 мая, вторник
|11:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|19:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
|21:15
|ККЗ "Октябрь", большой зал
3 мая, среда
|16:30
|Самый лучший кинотеатр
|19:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:10
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
16:30
20:10
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:30
21:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:15
|Самый лучший кинотеатр
|
16:30
20:10
29 апреля, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:30
18:55
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:15
|Самый лучший кинотеатр
|
16:30
20:10
30 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:15
|Самый лучший кинотеатр
|
16:30
20:10
1 мая, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
15:15
22:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:15
|Самый лучший кинотеатр
|
16:30
20:10
2 мая, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
11:50
21:15
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:15
|Самый лучший кинотеатр
|
16:30
20:10
3 мая, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
19:15
|Самый лучший кинотеатр
|
16:30
20:10
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