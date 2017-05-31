7 июня в ККЗ “Комсомолец” в рамках киноклубного показа зрителям будет продемонстрирована картина “Рождённые свободными”, посвященная проблеме содержания морских млекопитающих в неволе, сообщают представители мастерской Европеец-Азиат.

5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Именно к этой дате приурочен показ, организованный ГАУК “Кинодосуговое объединение” совместно с клубом “Бумеранг”.

Фильм Гаяне Петросян “Рождённые свободными” - это документальное исследование о судьбе дельфинов, моржей и белух, которых на потеху публике вырывают из естественной среды обитания. Индустрия развлечений построена на боли и страданиях, но там где люди делают деньги не остается места сантиментам.

Для жителей Сахалина тема спасения млекопитающих особенно близка. Совсем недавно все мы следили за судьбой сивуча, доставленного в приморский океанариум и трагически погибшего там; всем миром спасали косаток, застрявших во льдах у Стародубского. Нам повезло, естественный океанариум со всех сторон окружает наш остров. Удивительное здесь рядом и его может увидеть каждый. Но и в наших краях находится место человеческой жестокости. Просмотр картины Гаяне Петросян хороший повод вспомнить об этом и высказать своё отношение к проблеме.

На сеанс будут приглашены специальные гости. По окончании фильма зрителей ждет обсуждение, которое традиционно проведёт кинокритик Илья Шамазов.

Место и время проведения: ККЗ “Комсомолец”, 7 июня, 19-00. Вход свободный по пригласительным билетам. Билеты будут доступны в кассе ККЗ "Комсомолец" с 6 июня.