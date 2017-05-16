Ретроспектива фильмов А. С. Кончаловского в Южно-Сахалинске.

В течение недели перед визитом в Южно-Сахалинск прославленного режиссера сахалинские зрители смогут увидеть фильмы Андрея Кончаловского на большом экране. Программа ретроспективы составлена ГАУК «Кинодосуговое объединение» совместно с «Фондом Андрея Кончаловского по поддержке кино и сценических искусств». Мероприятия пройдут при поддержке Банка НФК (АО), ОАО "РЖД" и Российского Союза Молодежи.

За 55 лет творческой деятельности режиссёр снял три десятка фильмов, большинство из которых по праву входят в золотой фонд мирового кинематографа. В течение недели перед творческой встречей с Андреем Сергеевичем в малом зале «Октября» и в ККЗ «Комсомолец» будут продемонстрированы избранные работы мастера. Зрители со стажем смогут ещё раз увидеть свои любимые фильмы. Для молодёжи ретроспектива станет исключительной возможностью познакомиться с творчеством нашего великого современника.

Часть фильмов отреставрированы специально к празднованию 80-летия Андрея Сергеевича Кончаловского. Фильмы «Дуэт для Солиста», «Поезд-Беглец», «Танго и Кэш» и «Стыдливые люди» будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

22.05.2017

ККЗ «Комсомолец»

19:00 Первый учитель, 1965, 0+

23.05.2017

ККЗ «Комсомолец»

14:00 Романс о влюбленных, 1974, 16+

ККЗ «Октябрь» (малый зал)

19:00 Дуэт для солиста, 1986, 16+

24.05.2017

ККЗ «Комсомолец»

14:00 Дворянское гнездо, 1969, 12+

ККЗ «Октябрь» (малый зал)

19:00 Поезд-беглец, 1985, 16+

25.05.2017

ККЗ «Октябрь» (малый зал)

14:00 Дядя Ваня, 1970, 0+

ККЗ «Комсомолец»

18:30 История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, 1967, 12+

26.05.2017

ККЗ «Комсомолец»

18:30 Танго и Кэш, 1989, 16+

27.05.2017

ККЗ «Октябрь» (малый зал)

14:00 Стыдливые люди, 1987, 16+

ККЗ «Комсомолец»

18:30 Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына, 2014, 18+

28.05.2017

ККЗ «Комсомолец»

11:40 Рай, 2016, 16+

ККЗ «Октябрь»

19:00 Творческая встреча с Андреем Кончаловским