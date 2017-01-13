Режиссер: Андрей Кончаловский

Актеры: Юлия Высоцкая, Виктор Сухоруков, Рамона Либноу, Жан Денис Рёмер, Петер Курт, Филипп Дюкен, Ирина Журавкина, Якоб Диль, Вера Воронкова

Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот.



Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Там неожиданно для себя она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблён в нее и до сих пор ее любит. Между ними завязываются странные, болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение. Однако постепенно представление Ольги о Рае неотвратимо меняется.