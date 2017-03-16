Один эксклюзивный показ фильма-концерта

RAMMSTEIN Paris в ККЗ «Октябрь»

Легендарная группа RAMMSTEIN выпускает полнометражный арт – проект «RAMMSTEIN: Paris!». Один эксклюзивный показ фильма-концерта состоится в большом зале ККЗ «Октябрь» в 19:00 23 марта 2017-го года.

Созданный с помощью самых последних звуковых и визуальных технологических инноваций киноконцерт знаменитого шведского режиссёра Йонаса Окерлунда с новой стороны покажет захватывающие эмоции и трепет от неподражаемого шоу RAMMSTEIN.

«RAMMSTEIN: PARIS!» – это абсолютное пиршество для всех органов чувств: тёмная и захватывающая, полная противоречий сказка; трюки, которые «не рекомендуется повторять в домашних условиях» и всепоглощающий запах Бензина…

Не для кого не секрет, что RAMMSTEIN всегда возглавляли собственную высшую лигу, когда дело доходило до демонстрации принципиально нового уровня выступлений, как с точки зрения сценического мастерства, так и со стороны реакции публики.

Уловить это настроение и передать его в фильме – почти невыполнимая задача. Крайне сложно отразить все те чувства и эмоциональную вовлеченность, которые возникают на живом концерте в кинозале. Однако, фильм Йонаса Окерлунда (культового шведского режиссёра и продюсера, на счету которого работы с такими группами и исполнителями как: Metallica, Madonna, The Rolling Stones, Beyonce, Iggy Pop и др) «RAMMSTEIN: PARIS!» сумел справится с этой задачей, настолько насколько это возможно. Креативное видение режиссёра вывело жанр на абсолютно новый уровень. Этот динамичный современный киноконцерт – пиршество для глаз, торжество живого выступления RAMMSTEIN, отличное от реального присутствия на шоу и в тоже время нечто большее. Пожалуй, это лучший киноконцерт всех времён.

Режиссер: Йонас Окерлунд

Продолжительность: 98 минут

Страна: Германия

Год производства: 2016

Оригинальное название: Rammstein: Paris Источник: cinemaemotion.ru

Билеты в кассе и на сайте кинотеатра.

Цена: 500 руб.

Тел: 22 41 09