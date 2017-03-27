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Призрак в доспехах

Призрак в доспехах

Режиссер:
Руперт Сандерс
  
Актеры:
Скарлетт Йоханссон, Майкл Уинкотт, Майкл Питт, Жюльет Бинош, Йохан Филип Асбек, Рила Фукусима, Такеши Китано, Кристофер Оби, Чин Хань, Питер Фердинандо
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера.

 

Сегодня
11:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
15:20 Самый лучший кинотеатр
16:40 Самый лучший кинотеатр
18:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:20 Самый лучший кинотеатр
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50 Самый лучший кинотеатр
22:30 3D Самый лучший кинотеатр
23:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
12:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
15:20 Самый лучший кинотеатр
15:55 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
16:40 Самый лучший кинотеатр
18:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
20:20 Самый лучший кинотеатр
20:20 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
21:50 Самый лучший кинотеатр
22:30 3D Самый лучший кинотеатр
22:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
2 апреля, воскресенье
09:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
14:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:20 Самый лучший кинотеатр
16:40 Самый лучший кинотеатр
18:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:20 Самый лучший кинотеатр
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50 Самый лучший кинотеатр
22:25 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
22:30 3D Самый лучший кинотеатр
3 апреля, понедельник
11:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
12:50 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
15:20 Самый лучший кинотеатр
16:40 Самый лучший кинотеатр
18:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:20 Самый лучший кинотеатр
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50 Самый лучший кинотеатр
22:30 3D Самый лучший кинотеатр
23:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
4 апреля, вторник
11:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
14:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:20 Самый лучший кинотеатр
16:40 Самый лучший кинотеатр
18:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:20 Самый лучший кинотеатр
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50 Самый лучший кинотеатр
22:30 3D Самый лучший кинотеатр
23:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
5 апреля, среда
11:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
13:10 Самый лучший кинотеатр
14:40 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
15:20 Самый лучший кинотеатр
16:40 Самый лучший кинотеатр
18:35 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
20:20 Самый лучший кинотеатр
20:35 3D ККЗ "Октябрь", малый зал
21:50 Самый лучший кинотеатр
22:30 3D Самый лучший кинотеатр
23:00 3D ККЗ "Октябрь", большой зал
Расписание на все дни
Сегодня
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:35
3D 18:35
3D 23:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 12:50
3D 20:35
Самый лучший кинотеатр
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
Завтра
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 15:55
3D 20:20
3D 22:35
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 12:40
3D 18:35
Самый лучший кинотеатр
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
2 апреля, воскресенье
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 09:00
3D 18:00
3D 22:25
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 14:40
3D 20:35
Самый лучший кинотеатр
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
3 апреля, понедельник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:35
3D 18:35
3D 23:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 12:50
3D 20:35
Самый лучший кинотеатр
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
4 апреля, вторник
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:35
3D 18:35
3D 23:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 14:40
3D 20:35
Самый лучший кинотеатр
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
5 апреля, среда
ККЗ "Октябрь", большой зал
3D 11:35
3D 18:35
3D 23:00
ККЗ "Октябрь", малый зал
3D 14:40
3D 20:35
Самый лучший кинотеатр
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
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