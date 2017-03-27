Призрак в доспехах

Режиссер: Руперт Сандерс

Актеры: Скарлетт Йоханссон, Майкл Уинкотт, Майкл Питт, Жюльет Бинош, Йохан Филип Асбек, Рила Фукусима, Такеши Китано, Кристофер Оби, Чин Хань, Питер Фердинандо

Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера.