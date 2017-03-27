Призрак в доспехах
Режиссер:
Руперт Сандерс
Актеры:
Скарлетт Йоханссон, Майкл Уинкотт, Майкл Питт, Жюльет Бинош, Йохан Филип Асбек, Рила Фукусима, Такеши Китано, Кристофер Оби, Чин Хань, Питер Фердинандо
Кибер-технологии подчинили себе все сферы жизни, а самые опасные преступники переместились в виртуальное пространство. Киборг-гибрид, стоящий во главе элитного подразделения полиции, идет по следу могущественного хакера.
Сегодня
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|15:20
|Самый лучший кинотеатр
|16:40
|Самый лучший кинотеатр
|18:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|Самый лучший кинотеатр
|22:30 3D
|Самый лучший кинотеатр
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|12:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|15:20
|Самый лучший кинотеатр
|15:55 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|16:40
|Самый лучший кинотеатр
|18:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:50
|Самый лучший кинотеатр
|22:30 3D
|Самый лучший кинотеатр
|22:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
2 апреля, воскресенье
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|14:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:20
|Самый лучший кинотеатр
|16:40
|Самый лучший кинотеатр
|18:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|Самый лучший кинотеатр
|22:25 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:30 3D
|Самый лучший кинотеатр
3 апреля, понедельник
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|12:50 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|15:20
|Самый лучший кинотеатр
|16:40
|Самый лучший кинотеатр
|18:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|Самый лучший кинотеатр
|22:30 3D
|Самый лучший кинотеатр
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
4 апреля, вторник
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|14:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:20
|Самый лучший кинотеатр
|16:40
|Самый лучший кинотеатр
|18:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|Самый лучший кинотеатр
|22:30 3D
|Самый лучший кинотеатр
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
5 апреля, среда
|11:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:10
|Самый лучший кинотеатр
|14:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|15:20
|Самый лучший кинотеатр
|16:40
|Самый лучший кинотеатр
|18:35 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|20:20
|Самый лучший кинотеатр
|20:35 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:50
|Самый лучший кинотеатр
|22:30 3D
|Самый лучший кинотеатр
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:35
3D 18:35
3D 23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 12:50
3D 20:35
|Самый лучший кинотеатр
|
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 15:55
3D 20:20
3D 22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 12:40
3D 18:35
|Самый лучший кинотеатр
|
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
2 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
3D 18:00
3D 22:25
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 14:40
3D 20:35
|Самый лучший кинотеатр
|
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
3 апреля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:35
3D 18:35
3D 23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 12:50
3D 20:35
|Самый лучший кинотеатр
|
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
4 апреля, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:35
3D 18:35
3D 23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 14:40
3D 20:35
|Самый лучший кинотеатр
|
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
5 апреля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 11:35
3D 18:35
3D 23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 14:40
3D 20:35
|Самый лучший кинотеатр
|
13:10
15:20
16:40
20:20
21:50
3D 22:30
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