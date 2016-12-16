Призрачная красота

Актеры: Уилл Смит, Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Майкл Пенья, Кайли Роджерс, Энрике Мурсиано, Тосико Онидзава

Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако план срабатывает неожиданным образом.