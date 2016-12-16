Призрачная красота
Режиссер: Дэвид Фрэнкел
Актеры: Уилл Смит, Кира Найтли, Кейт Уинслет, Эдвард Нортон, Хелен Миррен, Наоми Харрис, Майкл Пенья, Кайли Роджерс, Энрике Мурсиано, Тосико Онидзава
Главный герой работает в рекламном агентстве Нью-Йорка. Не так давно в его личной жизни произошла трагедия, ввергнувшая его в тяжелейшую депрессию. Коллеги пытаются помочь и разрабатывают нетрадиционный план по возвращению друга обратно на твёрдую почву, однако план срабатывает неожиданным образом.
Сегодня
|13:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|17:20
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|21:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
25 декабря, воскресенье
|15:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
26 декабря, понедельник
|12:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
27 декабря, вторник
|15:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
28 декабря, среда
|14:30
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|16:40
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
17:20
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
13:00
21:40
25 декабря, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
15:00
26 декабря, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
16:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
12:40
27 декабря, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
16:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
15:20
28 декабря, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
16:40
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
14:30
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