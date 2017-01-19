Притяжение
Режиссер: Федор Бондарчук
Актеры: Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Руслан Искандаров, Вилен Бабичев, Людмила Максакова, Дмитрий Савьяненко
…Как только что стало известно, сбитый над Москвой неопознанный объект имеет, возможно, внеземное происхождение. Большая часть столичного Чертанова оцеплена, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, решается вопрос об эвакуации местных жителей. По словам нашего источника в Минобороны, сейчас специальная комиссия пытается вступить в контакт с так называемыми «гостями». В эти минуты мы готовим экстренный выпуск новостей и о развитии событий вы узнаете первыми…
Сегодня
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|19:30 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|21:20 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
Завтра
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:30
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|18:20 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|20:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|23:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
28 января, суббота
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|14:10
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
29 января, воскресенье
|09:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|09:00 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:50
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|13:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|22:40 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
30 января, понедельник
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|12:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
31 января, вторник
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|12:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
1 февраля, среда
|09:00
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|09:30
|Комсомолец, киноконцертный зал
|12:00 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|13:40 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|14:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|18:50 3D
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|19:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|21:10 3D
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 21:20
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
14:20
19:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 19:30
Завтра
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:30
3D 20:10
3D 23:00
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
14:20
19:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 18:20
28 января, суббота
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
14:10
3D 21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
14:20
19:10
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 09:00
3D 18:00
29 января, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
3D 09:00
13:50
3D 21:10
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:00
13:50
19:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 18:00
3D 22:40
30 января, понедельник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
3D 13:40
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
14:20
19:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 12:00
3D 21:10
31 января, вторник
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
3D 13:40
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
14:20
19:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 12:00
3D 21:10
1 февраля, среда
|ККЗ "Октябрь", большой зал
|
09:00
3D 13:40
3D 18:50
|Комсомолец, киноконцертный зал
|
09:30
14:20
19:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
3D 12:00
3D 21:10
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