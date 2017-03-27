Послесвадебный разгром

Режиссер: Марк Лампрелл

Актеры: Завьер Сэмюэл, Дакре Монтгомери, Крис Маршалл, Дебора Мэйлман, Кевин Бишоп, Хлоя Херст, Шэйн Джейкобсон, Саша Хорлер, Карли Рэй Гроган, Линетт Каррен

Продолжение похождений бедовых друзей-англичан в Австралии. На сей раз незадачливой троице Дэвиду, Тому и Грэму предстоит через всю страну перевозить гроб с покойным приятелем после того, как их самолет делает непредвиденную высадку в глухой глубинке.