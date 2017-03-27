Послесвадебный разгром
Режиссер:
Марк Лампрелл
Актеры:
Завьер Сэмюэл, Дакре Монтгомери, Крис Маршалл, Дебора Мэйлман, Кевин Бишоп, Хлоя Херст, Шэйн Джейкобсон, Саша Хорлер, Карли Рэй Гроган, Линетт Каррен
Продолжение похождений бедовых друзей-англичан в Австралии. На сей раз незадачливой троице Дэвиду, Тому и Грэму предстоит через всю страну перевозить гроб с покойным приятелем после того, как их самолет делает непредвиденную высадку в глухой глубинке.
Сегодня
|20:50
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Завтра
|20:50
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2 апреля, воскресенье
|20:50
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3 апреля, понедельник
|20:50
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4 апреля, вторник
|20:50
|Самый лучший кинотеатр
5 апреля, среда
|20:50
|Самый лучший кинотеатр
Сегодня
|Самый лучший кинотеатр
|
20:50
Завтра
|Самый лучший кинотеатр
|
20:50
2 апреля, воскресенье
|Самый лучший кинотеатр
|
20:50
3 апреля, понедельник
|Самый лучший кинотеатр
|
20:50
4 апреля, вторник
|Самый лучший кинотеатр
|
20:50
5 апреля, среда
|Самый лучший кинотеатр
|
20:50
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