Последствия
Режиссер:
Эллиотт Лестер
Актеры:
Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Ханна Уэр, Скут МакНэри, Ларри Салливан, Гленн Моршауэр, Мариана Клавено, Ким Эванс
Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое — произошла авиакатастрофа и его любимые — жена и беременная дочь — погибли.
Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель — посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.
Сегодня
|20:40
|Самый лучший кинотеатр
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Завтра
|20:40
|Самый лучший кинотеатр
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
8 апреля, суббота
|20:40
|Самый лучший кинотеатр
|21:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
9 апреля, воскресенье
|20:40
|Самый лучший кинотеатр
|23:05
|ККЗ "Октябрь", малый зал
10 апреля, понедельник
|20:40
|Самый лучший кинотеатр
|22:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
11 апреля, вторник
|20:35
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|20:40
|Самый лучший кинотеатр
12 апреля, среда
|20:40
|Самый лучший кинотеатр
|23:00
|ККЗ "Октябрь", малый зал
Сегодня
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
|Самый лучший кинотеатр
|
20:40
Завтра
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
|Самый лучший кинотеатр
|
20:40
8 апреля, суббота
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
21:05
|Самый лучший кинотеатр
|
20:40
9 апреля, воскресенье
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
23:05
|Самый лучший кинотеатр
|
20:40
10 апреля, понедельник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
22:35
|Самый лучший кинотеатр
|
20:40
11 апреля, вторник
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
20:35
|Самый лучший кинотеатр
|
20:40
12 апреля, среда
|ККЗ "Октябрь", малый зал
|
23:00
|Самый лучший кинотеатр
|
20:40
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