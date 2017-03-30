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Последствия

Последствия

Режиссер:
Эллиотт Лестер
  
Актеры:
Арнольд Шварценеггер, Мэгги Грэйс, Кевин Зегерс, Ханна Уэр, Скут МакНэри, Ларри Салливан, Гленн Моршауэр, Мариана Клавено, Ким Эванс
 
 
 

Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое — произошла авиакатастрофа и его любимые — жена и беременная дочь — погибли.

Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель — посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.

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